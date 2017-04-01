Остаются закрытыми дороги в Восточном и Южном Казахстане из-за паводка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На различных участках дорог республиканского значения Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей сохраняются ограничения движения для автотранспорта в связи с паводком, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе РГП «Казахавтодор», сегодня, 11 апреля, в ВКО в связи с паводковой ситуацией сохраняется ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Семей-Кайнар» км 8-166 (размыв на 27 км). Объезд данного участка осуществляется через областную автодорогу «Семей-Карауыл».

На автодороге «Караганда-Аягуз-Бугаз» км 748+600 м (размыв водопропускной трехочковой трубы, а также размыв земляного полотна шириной 5 м) Ограничений движения для автотранспорта на данном участке нет.



В ЮКО по той же причине действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент» км 2217-2235 (мост на 2229 км). Размыто береговое укрепление и береговые опоры моста через р. Арыс.



Объезд данного участка осуществляется через с.Тамерлановка.



В Акмолинской области идут переливы на автодорогах:



1. «Макинск-Аксу-Торгай» км. 49 (ширина-50 м., глубина-10-15 см. Имеются 2 водопропускные трубы);



2. «Щучинск-Зеренда» км. 4+200 м. (ширина-200 м., глубина-15-20 см. Имеется водопропускная труба).



Ограничений движения для автотранспорта по области нет.



На указанных участках, подвергшихся воздействию паводков, проводятся укрепительные работы, выставлены предупреждающие знаки. Организовано круглосуточное дежурство.