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Оставленный в машине на жаре двухлетний мальчик умер в Австрии

Оставленный в машине на жаре двухлетний мальчик умер в Австрии
17 Августа 2017 16:42 336

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Австрийская полиция расследует причины смерти двухлетнего мальчика, которого 17-летняя мать оставила в автомобиле на 30-градусной жаре. Об этом сообщает APA со ссылкой на представителя полиции Райнера Фица (Rainer Fitz).

Инцидент произошел во вторник, 15 августа, в городе Блуденц на западе Австрии. Женщина, имя которой не называется, сообщила полицейским, что вместе со своим другом приехала сюда из Тироля, отмечает Лента.ру. В пути ребенок уснул, и по приезду она не хотела его будить. Взрослые ушли в дом, где также уснули после долгой дороги, а мальчик остался спать в автомобиле.

Спустя несколько часов мать вернулась к авто, но ребенок был уже мертв.

Полиция предполагает, что мальчик скончался из-за жары, однако точная причина смерти станет известна после вскрытия. Его проведут в четверг в Инсбруке.

Если подтвердится, что ребенок погиб от жары, матери будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, заявили в полиции.


Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

 

 

Ключевые слова: Происшествия, СМИ,
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