Особые правила регистрации казахстанцев введут в России с 25 мая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ряде российских городов с 25 мая для казахстанцев будут действовать особые правила регистрации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство Казахстана в РФ.

«На время проведения чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 года на территориях городов Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск будут действовать особые правила регистрации иностранных граждан. Граждане Казахстана, прибывающие с 25 мая т.г. в упомянутые города, обязаны в течение суток с момента прибытия зарегистрироваться по месту временного пребывания в территориальном органе по вопросам миграции МВД РФ (с 25 мая по 25 июля работают в усиленном режиме). Данные правила распространяются на иностранных граждан, пребывающих только на территориях городов Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.

По информации дипмиссии, въезд в остальные города России осуществляется в прежнем порядке, т.е. граждане Казахстана, приезжающие в РФ сроком не более чем на 30 дней, освобождаются от обязанности регистрации по месту пребывания.

«Ответственность за регистрацию граждан Казахстана, проживающих в гостиницах, санаториях, домах отдыха или иных местах временного пребывания и размещения, несет принимающая сторона (администрация гостиницы, санатория и т.д.)», - отметили в посольстве.

Напомним, финальная часть чемпионата мира по футболу 2018 пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые будет проведён в Восточной Европе. Также в первый раз мундиаль состоится на территории двух частей света - Европы и Азии. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России.