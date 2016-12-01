Основные усилия НАТР направит на трансфер технологий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В истории независимого Казахстана первые шаги в сфере развития технологий и инноваций начались с середины 2000-ных годов. Безусловно, реализация этого направления была непростой задачей, как для госструктур, большинства предприятий, так и всего казахстанского общества.

Как отмечает председатель правления АО «Национальное агентство по технологическому развитию» Изтелеуов С., как показывает практика, под понятием «инновация» зачастую подразумевают некое «ноу-хау», которое должно быть придумано и внедрено исключительно в Казахстане в виде абсолютно новой продукции.

Согласно международной практике выделяется 4 вида инноваций - продуктовые, процессные, организационные и маркетинговые, которые уже присутствуют во всех сферах жизнедеятельности у нас в стране.

Например, продуктовые инновации подразумевают значительные изменения в свойствах производимых товаров и услуг. Процессные инновации - это изменения в методах производства и доставки, т.е. что-то меняется в производственном цикле. Организационные инновации это изменения в деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях. И самые распространённые в мире маркетинговые инновации это могут быть изменения в дизайне и упаковке продукта, его продвижении и размещении, методах установления цен на товары и услуги.

Кроме того, само по себе наличие изобретения, разработки в виде идеи или прототипа еще не является инновацией. К примеру, классическая формула Массачусетского технологического института свидетельствует, что «Инновация» - это изобретение (технология), умноженное на коммерциализацию (внедрение). Таким образом, ключевым условием является производство новых или усовершенствованных товаров или услуг.

Как известно, в условиях финансового кризиса и стремительной глобализации экономик развитые и развивающиеся страны большое внимание уделяют вопросам индустриализации и технологической модернизации. Казахстан не стал исключением. За годы независимости по инициативе Главы государства сформирована необходимая законодательная база, индустриально-инновационная инфраструктура, специализированные институты развития, предоставляющие широкий спектр инструментов поддержки для внедрения технологий и инноваций в рамках масштабной программы индустриализации.

Как следствие, только за последний год был улучшен рейтинг Глобального индекса конкурентоспособности по фактору «Инновационный потенциал» на 13 позиций, а затраты на технологические инновации предприятий выросли на 150% до 655 млрд. тенге.

Уже стало очевидным, что предпринимаемые меры государством в области развития инноваций обеспечили положительные сдвиги в экономике.

Конечно, в мировом сопоставлении Казахстан еще показывает скромные результаты в сфере инноваций. Однако многие технологически развитые страны (США, страны Европейского союза, Южная Корея и Япония) двигались к мировому лидерству в области науки и инноваций не одно десятилетие и имеют достаточно последовательную историю. Мировой опыт показывает, что к инновациям, минуя индустриализацию перейти практически невозможно. Ведь инновации возникают в массовом виде лишь через промышленность, а затем распространяются на иные сферы.

Благодаря программе индустриализации у нас появились более 500 новых видов продукции, ранее не производимых в Казахстане. Как известно, с новыми проектами приходят новые технологии, повышается компетенция. Все это стало драйвером для технологической модернизации и соответственно повышения инновационной активности в стране в целом.

Важная роль в диверсификации отраслей экономики отводится к усилению мер государственной поддержки инициатив частного сектора в сфере инновационного и высокотехнологичного производства.

Так, в ходе реализации грантовой программы в 2015-16 году наблюдается значительный рост, как по количеству заявок в 1,6 раза, так и одобренных проектов (в 3 раза) в несырьевых секторах экономики. Это свидетельствует о возрастающей восстребованности данного инструмента среди инноваторов и предприятий в условиях крисизных явлений на внешних рынках.

В целом через инновационные гранты поддержано 328 проектов на сумму 12,2 млрд. тенге. Как результат, грантополучателями создано 955 постоянных рабочих мест, выпущено продукции на 76,8 млрд. тенге и уплачено 3,8 млрд. тенге налогов. Необходимо отметить, что предоставление инновационных грантов на условиях софинансирования стимулирует бизнес инвестировать в высокорисковые проекты, создавая качественные рабочие места.

В рамках второй пятилетки в инновационной политике определены 3 стратегических направления деятельности: развитие системы коммерциализации технологий; развитие системы трансфера технологий; развитие системы распространения компетенций.

Необходимо обеспечить системный подход в их реализации и в целом повысить эффективность взаимодействия между всеми элементами национальной инновационной системы для развития массового предпринимательства. Так, усилия по развитию системы коммерциализации будут направлены на стимулирование деятельности частных технологических бизнес-инкубаторов, рынка бизнес-ангелов, венчурных фондов. При этом основные усилия и фокус работы Агентства будут направлены на трансфер технологий, который в краткосрочной перспективе дает быстрый результат. Трансфер современных технологий будет осуществляться в приоритетных секторах, где имеются конкурентные преимущества и потенциал развития, а также наибольший социально-экономический эффект.

Особое внимание при поддержке проектов по трансферу технологий будет уделено передаче технологических компетенций. Развитие компетенций по вопросам технологического предпринимательства и распространение знаний о прогрессивных технологиях, маркетинговых инновациях, эффективных бизнес-моделях, позволит повысить производительность труда в секторах экономики. В свою очередь, создание постоянно действующих коммуникационных площадок: специализированных выставок технологий, обучающих центров, центров компетенций, диалоговых площадок, позволит объединять под один зонтик (по конкретной сфере либо технологии) носителей знаний и технологий с их потребителями - предпринимателями.

В целом все настройки инструментов уже проведены. В соответствии с Предпринимательским кодексом в текущем году приняты новые Правила предоставления инновационных грантов, где сокращены количество документов и определены более привлекательные условия финансирования проектов.

Так, если ранее было предусмотрено 9 различных видов грантов, зачастую непривлекательных для бизнеса и не предполагающих выпуск конечной продукции, то с 2017 года они сгруппированы в 3 вида гранта со значительным увеличением лимитов их финансирования. При этом в каждом из грантов предусматривается производство конечной продукции или оказание услуги.

Мы понимаем, что повышение конкурентоспособности отечественных предприятий на международном рынке требует постоянного привлечения новых знаний и трансфера технологий. Поэтому работа по поддержке технологического предпринимательства будет только усиливаться.