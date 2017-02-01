Основные направления третьей модернизации Казахстана презентовали в Берлине 

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - В Берлине Посольством Республики Казахстан в Германии организован круглый стол, посвященный конституционной реформе по перераспределению полномочий между ветвями власти и Посланию Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие представители общественно-политических кругов Германии, сотрудники внешнеполитического ведомства ФРГ, местные политологи и эксперты, а также журналисты.

В ходе своего выступления Посол РК в ФРГ Болат Нусупов ознакомил присутствующих с основными положениями и целями предложенной Президентом Казахстана конституционной реформы, а также Посланием «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

«С момента обретения Независимости 25 лет назад Казахстан построил прочную экономику, стабильную политическую систему и процветающее общество, что позволяет стране перейти к реформированию политической системы», - отметил казахстанский дипломат.

Он подчеркнул, что «перераспределение власти путем введения конституционной реформы направлено на закрепление тенденций и ускорение демократического развития Республики Казахстан».

Особое внимание им было уделено основным положениям январского Послания Главы государства, являющегося «дорожной картой» следующего этапа реализации Национального плана «100 конкретных шагов».





«Имплементация пяти основных приоритетов обеспечит темпы роста экономики выше среднемировых и устойчивое продвижение Казахстана в число 30 передовых стран», - сказал Болат Нусупов.

По общему мнению участников мероприятия, инициатива Нурсултана Назарбаева по перераспределению полномочий между ветвями власти является важным шагом в укреплении демократического процесса. Они отметили, что инициатива Третьей модернизации Казахстана своевременна и важна для обеспечения дальнейшего экономического развития страны и роста благосостояния населения.

В заключение брифинга Болат Нусупов ответил на интересующие немецкую аудиторию вопросы касательно актуальных аспектов двусторонних казахстанско-германских отношений. Он также ознакомил присутствовавших с международными инициативами нашей страны, казахстанской повесткой на посту непостоянного члена СБ ООН и рассказал о международной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане.