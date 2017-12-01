Основам ведения бизнеса обучили 15 000 человек в регионах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане основам ведения бизнеса обучили 15 000 человек в рамках проекта «Бастау Бизнес». Об этом сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов в ходе заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для вовлечения большей части населения сел в предпринимательское дело и обеспечения их продуктивной занятостью в текущем году стартовала программа длительного обучения основам ведения бизнеса по проекту «Бастау Бизнес». Проектом было охвачено 80 районов 14 областей республики», - сказал Тимур Сулейменов.

Министр пояснил, что обучение в течение одного месяца предусматривает выплату единовременных стипендий (16 759 тенге), подготовку бизнес-плана для последующего получения финансирования от финансовых учреждений, а также сопровождение проектов предпринимателей в течение года со дня завершения обучения.

«В текущем году проведено 6 потоков обучения по проекту «Бастау Бизнес», всего заявок на участие в проекте поступило свыше 21 000. Успешно прошли обучение 15 000 человек, из них безработная категория граждан составила - 57%, самозанятых - 43% от общего числа обученных. Наиболее активная возрастная группа среди сельского населения - это лица от 30 до 49 лет», - уточнил Тимур Сулейменов.

Глава Министерства нацэкономики добавил, что одним из факторов результативности обучения является разработка бизнес-идеи и ее оформление в виде бизнес проекта, готового для финансирования в финансовых институтах развития. Из числа обученных лиц всего бизнес планы подготовили более 8 200 человек, из них уже профинансировано 3 314 бизнес проектов. Принимая во внимание, что проект «Бастау-Бизнес» реализуется в сельской местности, финансирование проектов бизнеса преимущественно осуществляется за счет средств, выделенных на микрокредитование в сельской местности.

«Разработанные бизнес-проекты начинающих предпринимателей предусматривают реализацию предпринимательских инициатив в отраслях экономики, характерных для села. Это животноводство и растениеводство - порядка 80% всех проектов. Остальные 20 % - это проекты в других секторах экономики, таких как мелкая переработка, сфера услуг, перевозка пассажиров и другое», - заключил Тимур Сулейменов.