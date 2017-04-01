Оружие 19 века хранится в музее ДВД Северо-Казахстанской области 

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В фондах музея ДВД СКО хранится около 300 единиц холодного, огнестрельного, травматического и газового оружия, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Заведующая музеем полковник милиции в запасе Любовь Осинская рассказала, что оружие в музее разделено по двум категориям.

«В 4-х залах нашего музея находится оружие, которое изъято у преступников. Там всё оружие самодельное. До нынешнего века оружие купить было невозможно, поэтому преступники ухищрялись и готовили своими руками. Начиная от элементарных кастетов, заточки, удавки до пистолетов, обрезов, знаменитых ещё с белочешского мятежа, самодельных ружей», - рассказала Любовь Осинская.







В оружейной комнате представлено 72 вида огнестрельного, травматического и газового оружия. Оно поступило в музей благодаря проводимым ежегодно акциям по добровольной сдаче незарегистрированного оружия. Заведующая музеем уверена, что экспонаты будут весьма интересны потомкам. Они разделены по видам и месту изготовления.







«Ружья Ижевские, ИЖи так называемые - в отдельной коллекции. Есть ТОЗы, изготовленные на Тульском оружейном заводе. Они в отличие от ИЖей двуствольные. Отдельно выделили современные карабины, ружья иностранного производства, газовое и травматическое оружие. Травматическая коллекция интересна тем, что сейчас производство оружия этой категории запрещено. В будущем, я думаю, оно будет интересно потомкам. Как нам сейчас интересен Маузер 1889 года, воспетый ещё поэтом Маяковским в своих стихах», - сказала Любовь Осинская.



Пистолет Маузер 1889 года - самое старинное оружие музея, которое использовалось во время революции 1917 года. На револьвере системы «наган» есть гравировка Тульского императора Петра Великого оружейного завода.









Жемчужиной коллекции заведующая музеем называет уникальный пистолет-пулемет системы «борз». В переводе с чеченского «волк». Любовь Осинская говорит, что его использовали во время чеченских событий. Оружие отличается огромным магазином. Оно снято с производства и запрещено к использованию.



Любовь Осинская говорит, что музей ДВД СКО - единственный в республике, обладающий оружейной комнатой. Идея его создания вынашивалась 28 лет. Открыли оружейную комнату в апреле 2015 года, в канун 70-летия со Дня Победы при поддержке начальника ДВД СКО генерала-майора Берика Билялова.







