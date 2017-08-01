Орман Нурбаев освобожден от должности посла РК в Туркменистане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Президента РК Орман Нурбаев освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Туркменистане. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

«Указом Главы государства Нурбаев Орман Каримович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Туркменистане в связи с переходом на другую работу», - отмечается в сообщении.

Ранее работал начальником радиолокационной станции в разных в/ч (1987-1994); гендиректором благотворительного коммерческо-предпринимательского центра «Нарбота» (1994-1996), секретарем, начальником отдела Министерства иностранных дел.

Был первым секретарем посольства РК в Малайзии (2000-2001); первым секретарем посольства РК в Таджикистане, первым секретарем, советником посольства Республики Казахстан в Узбекистане (2002-2004).

Занимал должности заведующего сектором Ситуационного центра Управления внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, директора департамента международных отношений МЭБП Республики Казахстан, Чрезвычайного и Полномочного посла РК в Монголии.

С 2012 года работал Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Туркменистане.