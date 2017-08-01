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Орман Нурбаев освобожден от должности посла РК в Туркменистане

Орман Нурбаев освобожден от должности посла РК в Туркменистане
16 Августа 2017 17:52 291

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Президента РК  Орман Нурбаев освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Туркменистане. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

«Указом Главы государства Нурбаев Орман Каримович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Туркменистане в связи с переходом на другую работу», - отмечается в сообщении.

Ранее работал начальником радиолокационной станции в разных в/ч (1987-1994); гендиректором  благотворительного коммерческо-предпринимательского центра «Нарбота» (1994-1996), секретарем,  начальником отдела  Министерства иностранных дел.

Был первым секретарем посольства РК в Малайзии (2000-2001); первым секретарем посольства РК в Таджикистане,  первым секретарем, советником посольства Республики Казахстан в Узбекистане (2002-2004).

 Занимал должности заведующего сектором Ситуационного центра Управления внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, директора  департамента международных отношений МЭБП Республики Казахстан,  Чрезвычайного и Полномочного посла РК  в Монголии.

С 2012 года работал  Чрезвычайным и Полномочным Послом  Республики Казахстан в Туркменистане. 

 

Ключевые слова: Акорда, МИД РК, Президент Казахстана, Назначения,
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