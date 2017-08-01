Орман Нурбаев назначен главой правления «Казахстан инжиниринг»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Решением совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» председателем правления национальной компании назначен Орман Каримович Нурбаев, сообщает сайт главы Правительства.

Нурбаев окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО, по специальности инженер; Национальную высшую школу государственного управления при Президенте РК, специалист в области международных отношений.

​В разные годы работал в Администрации Президента РК, в Министерстве экономики и бюджетного планирования, в системе Министерства иностранных дел РК, в том числе в ряде казахстанских загранучреждений.

​До назначения занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в Туркменистане.



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