Органы занятости завышают показатели трудоустройства инвалидов - прокуратура ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Восточно-Казахстанской области в рамках проведенной проверки соблюдения законодательства выяснила, что органы занятости завышают показатели трудоустройства инвалидов, сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в надзорном ведомстве.

«Надзорное ведомство провело масштабный анализ соблюдения прав людей с ограниченными возможностями. В числе прочих нарушений прокуроры установили серьезные недостатки в работе управления координации занятости по трудоустройству инвалидов. По отчету управления за последние четыре года к ним обратились 4016 инвалидов. Удалось обеспечить рабочими местами 2241 (около 55 %)», - говорится в распространенном сообщении прокуратуры ВКО.

Однако, как удалось выяснить прокуратуре ВКО, показатели трудоустройства инвалидов были серьезно завышены. Для этого данные одного человека с ограниченными возможностями, трудившегося по различным государственным программам, использовались так, будто работой обеспечены сразу несколько граждан.

К примеру, инвалид Т. в течение 2016 года четырежды участвовал в общественных работах, а затем получил постоянную должность в одной из организаций. В отчете при этом значится цифра - 5 трудоустроенных.

В другом случае инвалид И. участвовал в молодежной практике и четыре раза был занят на общественных работах. В отчете зафиксировано 5 трудоустроенных. Прокуроры выявили 209 таких примеров.

В итоге один и тот же трудоустроенный инвалид фигурировал в отчетах три или даже четыре раза. После проверки удалось установить, что реальный показатель трудоустройства в рамках квоты составил около 10% (138 инвалидов). При том, что ежегодно в трудоустройстве нуждаются 1281 граждан с особыми потребностями. Примечательно, что за четыре года 435 инвалидов нашли работу самостоятельно без помощи государства.

Одна из причин весьма низкой активности в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями - игнорирование существующих норм. По закону работодатели должны ежеквартально отчитываться в органы занятости о трудоустройстве инвалидов. Но, как удалось выяснить прокуратуре ВКО, 70% организаций области (из 386 предприятий - 271) о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями не сообщают. А органы занятости не уведомляют о таких нарушениях инспекцию труда.

За четыре года ведомство не привлекло к административной ответственности ни одного работодателя.

Напоминаем, что инвалиды, чьи трудовые права нарушаются, могут обратиться на телефон доверия надзорного ведомства 8 (7232) 243299.