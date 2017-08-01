Организаторы нападений в Барселоне и Камбрильсе планировали еще один теракт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Организаторы терактов в Барселоне и Камбрильсе, осуществленных в четверг вечером, планировали еще одно нападение, предполагавшее взрыв газовых баллонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По данным каталонских следователей, в ячейке, которая предположительно стоит за произошедшими терактами, состоит не менее восьми боевиков.

В ночь со среды на четверг в населенном пункте Альканар прогремел взрыв, в результате которого один человек погиб, семь пострадали. По мнению следователей, эти люди могли быть причастны к организации осуществленных в четверг нападений и планировали в тот же вечер устроить взрыв при помощи баллонов с бутаном.

«Мы считаем, что они (подозреваемые) готовили взрывное устройство», - сообщил представитель полиции, добавив, что в Альканаре задержан один из подозреваемых в совершении теракта.