Организаторов мошенничества с декретными пособиями разоблачили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Заведующая сектором государственного центра по выплате пособий в Караганде, еще одна жительница Караганды, супружеская пара из Алматы и 25 рожениц стали обвиняемыми по делу о крупном хищении бюджетных денег с декретными пособиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники Службы экономических расследований департамента государственных доходов Карагандинской области установили и разоблачили группировку рожениц, которые под предводительством супругов из Алматы и двоих сообщников из Караганды опустошили бюджет на 71 миллион тенге.

Согласно материалам уголовного дела, жительница Алматы предложила приятельнице из Караганды найти рожениц, чтобы через них можно было похищать бюджетные деньги путем увеличения декретных пособий по фиктивным документам. Жительница Караганды привлекла беременную соседку. В свою очередь, муж жительницы Алматы изготовил фиктивные справки о доходах беременной от имени ИП. Также он в отделении АО «Казпочта» в Алматы произвел оплату обязательных пенсионных и социальных взносов.

На основании этих фальшивых документов роженица получила большие суммы декретного пособия и пособие по содержанию ребенка до достижения одного года.

По такой же схеме супруги из Алматы обеспечили фиктивными документами еще 24 рожениц. Все они получили большие суммы пособий. Консультировала и помогали собирать документы заведующая отделом РГКП «Государственный центр по выплатам пособий», получая за это от каждой роженицы 10 процентов от полученных пособий. Проценты брали за услуги и супруги из Алматы, а также жительница Караганды.

Сотрудники Службы экономических расследований привлекли к ответственности 25 родивших женщин. Еще четверым вменяется роль организаторов мошенничества, включая заведующую отделом ГЦВП.

Всего по делу были установлены 67 рожениц, которые получили пособия путем мошенничества. Но часть из них освобождены от уголовного преследования на основании закона «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК». Остальные были освобождены по причине деятельного раскаяния, содействия органу следствия и полного возмещения материального ущерба государству.