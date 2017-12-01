Оралман из Китая преодолел больше 1,5 тыс км на тракторе, чтобы поселиться в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Долгожданный путь на Родину занял у Адала Хамитхан неделю, пишет pavlodarnews.kz.

Дом переселенцев из Китая посетил аким Павлодарской области Булат Бакауов. Напомним, на одной из коллегий он пообещал лично объехать всех оралманов, переехавших в Прииртышье.

«Я всегда мечтал, чтобы мои дети жили на своей Родине, - рассказал Адал Хамитхан. - Первый раз я посетил Павлодарскую область в апреле, разведал обстановку, переговорил с местными властями, а уже летом приехал сюда сам и привёз семью. Здесь очень хорошая земля и природа, в Китае мы тоже жили у Иртыша, для скотоводства удачные условия - чётко выражены все времена года. Поэтому мы и выбрали эту местность».

Этим летом двоих сыновей и жену Адал Хамитхан отправил в Павлодарскую область на автобусе, а сам вместе с товарищем приехал на тракторе. Сменяя друг друга и двигаясь без остановок, они добирались до Ольгино неделю. Продав всё своё имущество в Поднебесной, Адал Хамитхан купил дом в Ольгино Успенского района за два миллиона тенге и завёл небольшое подсобное хозяйство на семь миллионов тенге.

Теперь по примеру Адала Хамитхан в область хотят переехать и его родственники.