Опытная эксплуатация системы ЭВАК в Казахстане начнется с 1 января 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане, в Национальном космическом центре, состоялась демонстрация работы системы экстренного вызова при авариях и катастрофах (ЭВАК), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Оценить эффективность ЭВАК пришли первый вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Альберт Рау, генеральный директор РГП «КазИнст» Хайрат Карибжанов, представители Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК, АО «Казахтелеком», Комитета по ЧС МВД РК, республиканской Санавиации и других ведомств.

Презентацию системы ЭВАК и комментарии к работе экстренных вызовов на базе Центра СВСН провел заведующий лабораторией космических информационных технологий Института космической техники и технологий (ИКТТ) Денис Еремин.







Для демонстрации были использованы три автомобиля: один в г. Астане, второй в г. Алматы, третий на трассе Астана-Алматы, в которых были установлены устройства вызова экстренных оперативных служб казахстанского и российского производства.

Экстренный вызов осуществлялся путем нажатия «SOS» кнопки. Прием вызова осуществлялся оператором службы ЭВАК( имитация Единой диспетчерской службы 112) в соответствии с утвержденными правилами эксплуатации системы ЭВАК.

Место и подробные детали аварии отображались на электронной карте у оператора, карточка ДТП заполнялась на основе информации, полученной от водителя по голосовому каналу.

Участники мероприятия задали разработчикам системы ЭВАК - ученым ИККТ Аэрокосмического комитета МИР РК много вопросов по особенностям устройства ЭВАК, работы всей системы, возможностях программного обеспечения работы ЭВАК.

На данный момент силами специалистов АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» в департаментах по чрезвычайным ситуациям всех 14 областных центров и городах Астана и Алматы развернуты автоматизированные рабочие места (АРМ) операторов системы ЭВАК.

«Теперь в каждом регионе есть рабочее место оператора ЭВАК, мы полностью готовы к запуску системы ЭВАК», - отметил первый заместитель директора ИКТТ Нурлан Сатеров.

По итогам обсуждений было рекомендовано ввести систему ЭВАК в режиме опытной эксплуатации с 1 января 2017 года.







Как отметил в заключение первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Альберт Рау, «создание казахстанской системы ЭВАК стало возможным благодаря минимальному финансированию и большому энтузиазму специалистов Института космической техники и технологий Казкосмоса».

«В течение года будут решены проблемы, в том числе сопряжение с российской ГЛОНАС и европейской системой. Таким образом, при ДТП в РК, РФ, ЕС сигнал поступит на пульт единой диспетчерской службы в мире 112. Без особого шума решен целый комплекс разноплановых вопросов, и наша система не уступает зарубежным аналогам», - написал А. Рау в своем посте на Facebook после посещения НКЦ.

Программное обеспечение системы ЭВАК основано на серверах центра дифференциальной коррекции и мониторинга (ЦДКМ) СВСН компании «Қазақстан Ғарыш Сапары», где и будет в течение года проходить опытная эксплуатация системы ЭВАК.

В будущем Центр обработки данных системы ЭВАК планируется открыть здесь же, на территории Национального космического центра в Астане.





