Опыт Токио по управлению дорожным движением рассмотрят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Властями Алматы будет рассмотрена возможность создания центра управления городским трафиком по опыту Токио. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки акима Алматы Бауыржана Байбек в Японию, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат.

В ходе поездки глава города провел ряд двусторонних встреч с представителями деловых кругов Японии, а также встретился с мэром Токио госпожой Юрико Койке.

«По итогам посещения Токийского Центра управления дорожным движением Центром развития Алматы будут проведены аналитические расчеты возможности создания аналогичного центра управления городским трафиком в рамках проекта «Смарт сити». В свою очередь холдингом «Алматы Су» совместно с компанией «YYS International Pte» будет рассмотрена возможность локализации производства коагулянтных гранул по очистке воды», - сообщили в пресс-службе акима.



В рамках рабочей поездки алматинская делегация также посетила офис «Mitsui&Co.», являющейся одной из наиболее диверсифицированных мировых корпораций, ведущих деятельность в сфере торговли, инвестирования и предоставления услуг, а также ознакомилась с деятельностью исследовательского центра сейсмологии компании «Shimizu».



«В ходе встречи с руководством «The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFG», входящим в число 10 лучших банков в мировом рейтинге, Бауыржан Байбек заручился поддержкой крупнейшего финансового конгломерата в реализации совместных проектов в Алматы», - отметили в акимате.



В свою очередь, мэр Токио отметила высокий уровень проведения всемирной зимней Универсиады в Алматы, а также выразила уверенность в успехе Международной выставки ЭКСПО-2017 в Астане.



На встрече с председателем правления компании «Tokyo Seiko MFG» Шигето Танакой были обсуждены детали реализации второго этапа проекта по строительству метизного завода «Tokyo Rope Almaty» в Индустриальной зоне Алатауского района. Запуск первого японского завода по производству стальных изделий в Алматы компании «Tokyo Rope» состоялся в ходе телемоста из Японии с участием Президента РК Н.А.Назарбаева в ноябре прошлого года.