Опыт Пекина в борьбе со смогом: уроки для Алматы

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Почти три последние недели Северо-Восточный регион КНР был во власти смога. В свыше, чем 60 китайских городах были объявлены предупреждения «желтого» и более высоких уровней опасности: в 31 городе действовал наивысший «красный» уровень, 21 городе - «оранжевый», 8 городах - «желтый» уровень загрязнения.

Ситуация в Пекине, где плотность токсичных частиц РМ2.5 превышала 500 микрограмм на куб.м (Всемирной организацией здравоохранения утверждена безопасная норма - не более 25 единиц), заметно улучшилась лишь 8 января с приходом холодного атмосферного фронта.

В Пекине низкое качество воздуха некоторыми экологами объясняется расположением города между горами Сишань и Яньшань, что препятствует естественной вентиляции воздуха. В этом плане географическое положение Пекина схоже с Алматы. Кроме того, одной из причин низкой циркуляции воздуха над столицей КНР называется искусственная лесополоса, посаженная властями для задержки ветра и песка с пустыни Гоби (раньше население Пекина страдало от пылевых бурь).

Для китайских властей борьба со смогом в последние годы стала одной из главных задач. В начале января руководители г.Пекин и природоохранного ведомства Китая объявили о планах принятия жестких мер в целях улучшения качества воздуха.

Во-первых, планируется прекратить эксплуатацию около 300 тысяч старых автомобилей с высоким коэффициентом загрязнения.

По словам министра охраны окружающей среды КНР Чэнь Цзинина, во многих крупных и средних городах страны мелкие твердые частицы в воздухе состоят в основном из загрязнителей, выброшенных автомобилями.

«В 2016 году количество моторных транспортных средств в Китае достигло 300 млн. единиц, включая 190 млн. автомобилей. В Пекине 31,3% мелких твердых частиц в воздухе состоят из выброшенных автотранспортом загрязнителей, в Шанхае и Ханчжоу - 29,2% и 28%, соответственно», - сказал он на пресс-конференции.

Регионы с наиболее грязным воздухом - города Пекин, Тяньцзинь, провинции Хэбэй, Шаньси, Шаньдун и Хэнань - занимают чуть более 7% территории Китая, однако здесь сконцентрировано 28% всего китайского автопарка.

Говоря о загрязнении в Пекине, министр назвал борьбу с автомобильными загрязнителями ключевым вопросом в решении проблемы смога в китайской столице. Он призвал горожан пользоваться экологически чистыми средствами передвижения и общественным транспортом.

Чэнь Цзинин также отметил необходимость как можно скорее списать старые автомобили с высоким уровнем выбросов выхлопных газов. Также стоит разработать новые экологические стандарты использования моторного топлива и ужесточить контроль за качеством топлива.

Во-вторых, планируется последовательно сократить потребление угля на 30% до 7 млн. тонн. С наступлением весны закроют единственную угольную электростанцию в Пекине.

«500 производственных предприятий с высоким уровнем загрязнения будут закрыты, еще 2560 будут модернизированы во исполнение более жестких требований по предотвращению загрязнения», - сказал на пресс-конференции исполняющий обязанности мэра г.Пекин Цай Ци.

Кроме того, до 2020 года Китай инвестирует 2,5 трлн. юаней (361 млрд. долларов) в возобновляемые источники энергии. Это позволит не только сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, но и создать в энергетическом секторе 13 млн. рабочих мест. Цель программы - доведение к 2020 году доли возобновляемых источников в общем объеме выработки электроэнергии до 15%, что эквивалентно 580 млн. тонн угля.

В-третьих, в столице создадут специальное подразделение полиции по охране окружающей среды. В 16 районах города полицейские-экологи будут выявлять источники загрязнения воздуха - не только промышленные, но, к примеру, и поджоги мусора без разрешения.

«Работающие на открытом воздухе жаровни, сжигание мусора и биомассы, пыль с дорог - все это отражает несоблюдение действующих постановлений, которое является в действительности результатом ослабленного надзора и недостаточных правоприменительных мер», - подчеркнул Цай Ци.

В начале января в Пекине также объявили об установке в школах и детских садах очистителей воздуха.

Традиционными для Пекина мерами борьбы с загрязнением воздуха стали повышение эффективности общественного транспорта и запрет на эксплуатацию половины автомобилей: в одни дни недели разрешено ездить только машинам с четными числами на номерных знаках, а в другие - с нечетными.

В 2014 году Пекин принял закон о борьбе с загрязнением воздуха, согласно которому столичные предприятия облагаются штрафом до 500 тыс. юаней за отказ приостановить производство во время сильного смога. При каждом повторном нарушении сумма штрафа удваивается, а ее максимальный предел не установлен.

Американские экологи отмечают, что при соблюдении указанных мер, в первую очередь, жестких стандартов эмиссии в воздух вредных веществ автомобилями и промышленными предприятиями, а также развития «зеленой энергетики», проблему смога в Пекине и других городах Северо-Восточного Китая можно полностью решить в ближайшие десятилетия. Для примера ими приводится г.Лос-Анджелес США, который также, как и Пекин окружен горами и где в 1950-1970 годах из-за роста населения и развития индустриального производства обострилась проблема качества воздуха.

Примечательно, что проблема смога в Китае стимулирует бизнес «продавцов воздуха». К примеру, в конце ноября 2016 года ежедневная газета «Пекинская молодежь» сообщала, что «Чистый, упакованный вручную, обеззараженный и насыщенный кислородом» воздух из Новой Зеландии продается в бутылках объемом 7,7 литра и стоит 219 юаней (около 30 долларов). Продавцы утверждают, что каждая бутылка позволит обладателю сделать 180 вдохов. Воздух из Канады стоит 108 юаней (16 долларов), из китайского города Вэйхай провинции Шаньдун (5 юаней, или 0,7 доллара). Для жителей Пекина, где отмечается один из самых высоких уровней загрязнения, «продавцы воздуха» предлагают скидку в 75%.

Напомним, основными источниками частиц PM2.5 являются выхлопные газы автомобилей и выбросы, образующиеся в результате работы теплоэлектростанций и котельных. Содержащиеся в смоге частицы через легкие проникают в организм и накапливаются в нем. Это приводит к проблемам дыхательных путей, сердечно-сосудистой и нервной системы, астме, онкологическим и другим заболеваниям.

Как отмечается в статье Константина Щепина «Анатомия пекинского смога», специалисты из Фуданьского университета призывают сосредоточить внимание на более мелких частицах, которые куда более опасны, чем PM2.5. По их данным, наибольший вред здоровью причиняют аэрозоли, диаметр частиц которых составляет 1 микрон (PM1). Объясняется это тем, что PM1 способен не только поражать легкие, но и попадать из них в кровь, отравляя организм. Более того, в смоге, установившемся во многих китайских городах, господствует PM1, а не PM2.5. Так, на севере КНР количество PM1 от общего объема взвешенных частиц в смоге составило 90%, в Шанхае - 80%. В связи с этим, ученые предлагают забыть про индекс PM2,5 и начать мониторинг содержания в воздухе частиц диаметром в микрон, что будет более реально отражать ситуацию со смогом.

Фото: © REUTERS/ Jason Lee