Опубликованы списки получающих в Астане госжилье

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане начато распределение жилья для участников госпрограммы на 2008-2010 годы, сообщает официальный сайт столичного акимата.

В настоящее время в коммунальную собственность Астаны переданы трехкомнатные квартиры в жилых комплексах, расположенных южнее улицы Сарайшык и восточнее улицы Жумабаева Лот 1 (Лот 5).

В этой связи на заседании жилищной комиссии от 24 января 2017 года осуществлено распределение квартир среди граждан, получивших положительное заключение жилищной комиссии в соответствии с присвоенными баллами, не обеспеченных жильем до настоящего времени и относящихся к категории работников бюджетных и государственных организаций, госслужащих и молодых семей. Списки по распределению можно посмотреть по ссылке.

Управлением жилья города Астаны начата работа по заключению договоров купли-продажи квартир. Более подробную информацию можно получить по адресу: ул. Сейфуллина, д. 30, кабинет 11. Заключение договоров купли-продажи осуществляется в рабочие дни с 8:30 до 13:00.