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Опубликованы списки получающих в Астане госжилье

Опубликованы списки получающих в Астане госжилье
3 Февраля 2017 15:28 691

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане начато распределение жилья для участников госпрограммы на 2008-2010 годы, сообщает официальный сайт столичного акимата.

В настоящее время в коммунальную собственность Астаны переданы трехкомнатные квартиры в жилых комплексах, расположенных южнее улицы Сарайшык и восточнее улицы Жумабаева Лот 1 (Лот 5).

В этой связи на заседании жилищной комиссии от 24 января 2017 года осуществлено распределение квартир среди граждан, получивших положительное заключение жилищной комиссии в соответствии с присвоенными баллами, не обеспеченных жильем до настоящего времени и относящихся к категории работников бюджетных и государственных организаций, госслужащих и молодых семей. Списки по распределению можно посмотреть по ссылке.

Управлением жилья города Астаны начата работа по заключению договоров купли-продажи квартир. Более подробную информацию можно получить по адресу: ул. Сейфуллина, д. 30, кабинет 11. Заключение договоров купли-продажи осуществляется в рабочие дни с 8:30 до 13:00.

 

 

Ключевые слова: Жилье, Программа развития регионов-2020, КАЗМЕДИА, Астана, Акимат,
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