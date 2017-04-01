Опубликованы снимки с места посадки космонавтов в Карагандинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сайте Роскосмоса появились снимки первых минут посадки космонавтов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

10 апреля 2017 года в 17 часов 21 минуту по времени Астаны спускаемый аппарат с космонавтами Роскосмоса Андреем Борисенко, Сергеем Рыжиковым и астронавтом NASA Робертом Шейн Кимброу совершил посадку мягкую посадку в 147 км юго-восточнее города Жезказган.





Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно. Самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее, об этом свидетельствуют фотографии, размещенные на сайте Роскосмоса.











Экипаж длительной экспедиции МКС-49/50 работал на орбите более 173 суток. За время пребывания на Международной космической станции экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по её дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями.







Как стало известно, экипаж транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-02» возвратил на Землю уникальную посылку. Это частица мощей преподобного Серафима Саровского, которую российские космонавты взяли с собой в полет 19 октября 2017 года.

Для 52-летнего российского космонавта Андрея Борисенко состоявшийся полет второй в его карьере. Первый полет, почти такой же по длительности, он совершил 6 лет назад, в апреле 2011 года.

Для 42-летнего Сергея Рыжикова это был первый космический полет. Во время старта и посадки Рыжиков был командиром корабля, на МКС выполнял функции бортинженера.

Американский астронавт Роберт Шейн Кимброу, который был командиром на МКС, возвратился из второй космической экспедиции. В первом двухнедельном полете на шаттле «Индевор» в 2008 году он успел совершить два выхода в открытый космос. Во время только что завершившегося 173 суточного полета астронавт NASA совершил два выхода в открытый космос.



На МКС продолжают вахту американский астронавт, командир МКС Пегги Уитсон, бортинженеры - российский космонавт Олег Новицкий и европейский астронавт Тома Песке.