Опубликованы фамилии находившихся на борту военного самолета РФ журналистов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый канал подтвердил информацию о том, что на борту разбившегося в районе Сочи Ту-154 находились трое сотрудников канала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

«Дмитрий Рунков, корреспондент, и Вадим Денисов, оператор, звукооператор Александр Сойдов находились на борту самолёта», - сказали в пресс-службе.

Ранее источник сообщал, что на борту пропавшего в Сочи Ту-154 Минобороны России были журналисты Первого канала и телеканала «Звезда».



Позже на сайте Минобороны РФ уточнили что на блрту самолета находились 9 представителей СМИ (Рунков Д.А., Денисов В.В., Сойдов А.А., Лужецкий М.В., Обухов П.К., Пестов О.М., Ржевский В.В., Суранов А.А., Толстов Е.В.).

По факту крушения самолёта возбуждено уголовное дело.