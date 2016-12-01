Погода
Астана -15 °С
Алматы -5 °С
Курс валют
USD 328.91
EUR 343.61
RUB 5.39
CNY 47.36

Опубликованы фамилии находившихся на борту военного самолета РФ журналистов

Опубликованы фамилии находившихся на борту военного самолета РФ журналистов
25 Декабря 12:49 180

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый канал подтвердил информацию о том, что на борту разбившегося в районе Сочи Ту-154 находились трое сотрудников канала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

«Дмитрий Рунков, корреспондент, и Вадим Денисов, оператор, звукооператор Александр Сойдов находились на борту самолёта», - сказали в пресс-службе.

Ранее источник сообщал, что на борту пропавшего в Сочи Ту-154 Минобороны России были журналисты Первого канала и телеканала «Звезда».

Позже на сайте Минобороны РФ уточнили что на блрту самолета находились 9 представителей СМИ (Рунков Д.А., Денисов В.В., Сойдов А.А., Лужецкий М.В., Обухов П.К., Пестов О.М., Ржевский В.В., Суранов А.А., Толстов Е.В.). 

По факту крушения самолёта возбуждено уголовное дело.

 

 

Ключевые слова:
По теме
Loading...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×

Архив