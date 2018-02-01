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Опубликован список зарубежных вузов, где казахстанцы могут учиться бесплатно

24 Февраля 2018 20:47 340
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Опубликован список зарубежных вузов, где казахстанцы могут учиться бесплатно

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центр международных программ опубликовал список зарубежных вузов, в которых казахстанцам можно получить бесплатное образование, передает МИА «Казинформ».

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Так, в перечне приведены университеты таких стран мира, как Германия, Франция, Норвегия, Чехия, Польша, Греция. Также отмечается, что у каждого вуза существуют свои требования для поступления, которые нужно учесть.

С полным списком вузов можно ознакомиться здесь.

Центр международных программ - администратор международной стипендии Президента РК «Болашак». В 2018 году программа «Болашак» отмечает свое 25-летие. Напомним, Госсекретарь РК Гульшара Абдыкаликова ранее сообщила, что «за эти годы присуждены более 12,8 тысяч стипендий, подготовлено свыше 10 тысяч специалистов». 

Как отмечается на сайте Центра международных программ, на обучении находятся 1 258 стипендиатов. Наибольшее число стипендиатов обучается в вузах Великобритании и Ирландии - 55%, США и Канады - 31,6%, странах континентальной Европы - 6%, Российской Федерации - 4%, Азии и Океании - 3,4%.

 

 

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Ключевые слова: Образование, Вузы,
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