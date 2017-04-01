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Опубликован список пострадавших при столкновении поездов на западе Москвы

Опубликован список пострадавших при столкновении поездов на западе Москвы
9 Апреля 2017 08:55 204

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МЧС России опубликовало список пострадавших в результате столкновения электрички и пассажирского поезда на западе Москвы. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"Список размещен на официальном сайте. В нем 12 фамилий - те, кто был госпитализирован после ЧП", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в 22:16 мск машинист пригородного поезда Москва-Усово в целях предотвращения наезда на человека применил экстренное торможение, из-за чего была нарушена штатная работа тормозной системы электропоезда.

За пригородным поездом следовал пассажирский поезд Москва-Брест, машинист которого также экстренно затормозил, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате с рельсов сошли четыре вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда.

фото © Михаил Почуев/ТАСС

 

 

Ключевые слова: Россия, Происшествия,
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