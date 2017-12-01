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Опубликован лонг-лист «Оскара» в номинации «Лучший фильм»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала длинный список картин, которые поборются за главную номинацию премии «Оскар» - «Лучший фильм». Согласно информации, опубликованной 19 декабря на сайте киноакадемии, на получение статуэтки в этой номинации будет претендовать 341 фильм, передает ТАСС.
Согласно правилам академии, картина-кандидат должна иметь продолжительность не менее 40 минут, быть показана в любом коммерческом кинотеатре города Лос-Анджелес (штат Калифорния) не позднее 31 декабря и находиться в прокате не менее семи дней.
Среди соискателей премии в номинации «Лучший фильм» - американские картины «Чудо-женщина», «Бегущий по лезвию 2049» и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», британские «Дюнкерк» и «Кингсман: Золотое кольцо». Также среди них оказался связанный со скандалом фильм «Все деньги мира» - на финальном этапе работы над картиной обвиненного в сексуальных домогательствах Кевина Спейси заменил Кристофер Пламмер.
В итоговую номинацию могут попасть от пяти до десяти картин, ее результаты будут объявлены 23 января следующего года. Сама же 90-я церемония вручения премии «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе 4 марта.
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