Опубликован лонг-лист «Оскара» в номинации «Лучший фильм»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала длинный список картин, которые поборются за главную номинацию премии «Оскар» - «Лучший фильм». Согласно информации, опубликованной 19 декабря на сайте киноакадемии, на получение статуэтки в этой номинации будет претендовать 341 фильм, передает ТАСС.

Согласно правилам академии, картина-кандидат должна иметь продолжительность не менее 40 минут, быть показана в любом коммерческом кинотеатре города Лос-Анджелес (штат Калифорния) не позднее 31 декабря и находиться в прокате не менее семи дней.

Среди соискателей премии в номинации «Лучший фильм» - американские картины «Чудо-женщина», «Бегущий по лезвию 2049» и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», британские «Дюнкерк» и «Кингсман: Золотое кольцо». Также среди них оказался связанный со скандалом фильм «Все деньги мира» - на финальном этапе работы над картиной обвиненного в сексуальных домогательствах Кевина Спейси заменил Кристофер Пламмер.

В итоговую номинацию могут попасть от пяти до десяти картин, ее результаты будут объявлены 23 января следующего года. Сама же 90-я церемония вручения премии «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе 4 марта.