Оптимизировать налоговые нагрузки на фонд оплаты труда планируют в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил изучить вопрос оптимизации нагрузки на фонд оплаты труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С внедрением обязательной системы медицинского страхования, как отметил Глава государства, дополнительно вырастет нагрузка на фонд оплаты труда. Речь идет о пенсионных взносах, подоходном и социальном налогах, а также о планируемых отчислениях работодателей», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

В связи с этим Глава Правительства поручил изучить мировой опыт в этом вопросе.

«Министерствам национальной экономики, труда и соцзащиты совместно с заинтересованными госорганами изучить мировой опыт и внести предложения по возможной их оптимизации», - подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.