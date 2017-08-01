Опреснительный завод и электростанцию построят в Мангистау 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане на территории ЭКСПО-2017 прошел инвестиционный форум Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Форум имеет особую значимость для нас, потому что Мангистауская область является одним из крупнейших нефтегазодобывающих регионов Казахстана. Сегодня по инициативе Президента РК в Казахстане идет реализация госпрограммы индустриально-инновационного развития. Регион располагает мощным транспортно-логистическим, туристическим потенциалом, развивается строительная индустрия. Развитие экономики региона во многом зависит не только от состояния собственного производства, но и от вложения отечественных и зарубежных инвестиций. Хочу сказать, что для этого в Казахстане созданы все условия. В первую очередь, это политическая стабильность, общественное согласие, и, конечно же, благоприятный законодательный и налоговый климат для инвесторов», - сказал аким Мангистауской области Ералы Тугжанов в своём приветственном слове.









В рамках форума в павильоне «Kazakh Invest» состоялась инвестиционная встреча с участием акима Мангистауской области Ералы Тугжанова, представителей министерств и посольств из 10 стран.



В ходе мероприятия глава региона рассказал об инвестиционном потенциале региона.



«По привлечению инвестиций в область на сегодняшний день достигнуто немало результатов. Со дня введения в эксплуатацию СЭЗ «Морпорт Актау» было привлечено инвестиций на 74 млрд. тенге и произведено продукции на 231 млрд. тенге. Инвестиционный портфель региона включает 49 проектов на сумму более 2 млрд. долларов. Все это открывает перед инвесторами широкие перспективы для вложения капитала», - сообщил Ералы Тугжанов.









В ходе встречи акимат Мангистауской области и несколько иностранных компаний подписали меморандумы.



В частности, представители корпорации «CITIC Group Corporation» и акимат области подписали двусторонний меморандум и запустили проект по строительству опреснительного завода на месторождении Каражанбас Мангистауской области.



Вместе с тем в ходе инвестиционной встречи аким города Актау Серикбай Трумов встретился с представителями Италии и подписал меморандум партнерства между городами Актау и Лонига, целью которого является взаимодействие культур двух городов, развития туризма и социально-экономических сфер.



Также акимат Мангистауской области подписал соглашение по строительству электростанции на 250 мгв с финской компанией «Варсила».







