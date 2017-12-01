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Определился соперник непобежденного казахстанца Али Ахмедова
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Определился соперник непобежденного казахстанского боксера Али Ахмедова на вечере единоборств, главным событием которого станет бой Фирузы Шариповой 30 декабря в Алматы, пишет Sports.kz.
Как сообщает пресс-служба казахстанской спортсменки, им стал 28-летний боксер из Азербайджана Исмат Эйнуллаев.
«Соперник у нашего Али - Исмат Эйнуллаев из Азербайджана. Ему 28 лет. Он провел 14 боев, одержав в них 12 побед при двух поражениях. Исмат раньше выступал в первом среднем весе, но парень молодой, растет и теперь поднимается боксировать в полутяжелом весе. Особо тщательно мы этого боксера не разбирали, здесь нужно выходить и побеждать. В дальнейшем с Али Ахмедовым планирует заключить контракт HBO, после чего у нашего боксера пойдут соперники более серьезного уровня», - рассказал тренер казахстанца Сагатбек Мусаханов.
Напомним, Али Ахмедов дебютировал на профи-ринге в мае 2016 года и провел десять поединков, во всех одержав победы. Шесть из них Ахмедову удалось закончить досрочно. В последнем бою 22-летний казахстанский проспект одержал победу над американцем Дешоном Вебстером 8 декабря 2017 года и завоевал титулы NABF Junior и WBC Youth в полутяжелом весе.
В главном бою вечера Фируза Шарипова проведет бой с бельгийкой Джемиллой Гонтарюк за титул чемпионки мира по версии IBO и за пояс WBC Silver во втором полулегком весе. В случае победы казахстанская спортсменка станет действующей чемпионкой мира в двух весовых категориях.
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