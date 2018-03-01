Определился соперник Ивана Дычко по следующему бою на профи-ринге
19 Марта 2018 11:17 551
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стал известен следующий оппонент казахстанского супертяжеловеса Ивана Дычко (4-0, 4 КО) на профессиональном ринге, пишет Sports.kz.
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По информации сайта BoxRec.com, им станет 29-летний американец Стивен Кирнон (2-0, 1 КО). Поединок состоится в рамках вечера бокса в Голливуде (штат Флорида, США) 23 марта.
Ранее стало известно, что Иван прекратил сотрудничество с экс-тренером Сергея Ковалева Дерриком Сантосом-Росарио и начал работу с новым наставником Риком Мандрисом.
Ключевые слова: Спорт,
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