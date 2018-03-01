Определился соперник Ивана Дычко по следующему бою на профи-ринге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стал известен следующий оппонент казахстанского супертяжеловеса Ивана Дычко (4-0, 4 КО) на профессиональном ринге, пишет Sports.kz.

По информации сайта BoxRec.com, им станет 29-летний американец Стивен Кирнон (2-0, 1 КО). Поединок состоится в рамках вечера бокса в Голливуде (штат Флорида, США) 23 марта.



Ранее стало известно, что Иван прекратил сотрудничество с экс-тренером Сергея Ковалева Дерриком Сантосом-Росарио и начал работу с новым наставником Риком Мандрисом.