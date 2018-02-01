Определился чемпион Зимней Олимпиады по хоккею

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Определился победитель Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане по хоккею с шайбой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Им стала команда Олимпийских атлетов из России. В овертайме россиянам удалось забросить решающую шайбу и склонить чашу весов в свою пользу. Героем для россиян стал Кирилл Капризов, забросивший победную шайбу.

Игра развивалась по весьма драматичному сценарию. Первый период закончился в пользу российских хоккеистов - мощнейшим броском отличился Вячеслав Войнов, немецкий вратарь ничем не смог помочь своей команде. Причем, произошло это за секунду до конца первого периода. Во втором периоде немцам удалось сравнять счет. В четко разыгранной контратаке Феликс Шюц поборолся с защитником и неотразимо пробил. Самым результативным стал третий, но как выяснилось позже, не последний период. Команды забросили в ворота друг друга по 2 шайбы. Сначала обменялись шайбами Никита Гусев и Доминик Кагун, затем немцы и вовсе вышли вперед. За 3 минуты до конца третьего периода отличился Йонас Мюллер, однако перед самым свистком российских спортсменов спас Никита Гусев.

В овертайме шла игра на встречных курсах, соперники были достойны друг друга. Чтобы определился победитель без буллитов, нужен был какой-то дополнительный фактор. И он случился - в составе немцев случилось удаление, чем сумели воспользоваться россияне. Кирилл Капризов забросил шайбу в большинстве и принес своей стране олимпийское золото!

Итоговый счет 4:3 в пользу команды ОАР.





Фото: vk.com