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Определились соперники казахстанских боксеров по бою в Абхазии

Определились соперники казахстанских боксеров по бою в Абхазии
19 Августа 2017 00:22 156

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны соперники Жаксылыка Кыргызали и Виктора Коточигова по бою в Абхази, сообщает «Профи Бокс Казахстана» в Фейсбук.

19 августа в Сухуме пройдет первый в истории Абхазии вечер профессионального бокса под названием "Рождение Чемпионов".

В рамках данного вечера свой бой проведет 20-летний казахстанский боксер Жаксылык Кыргызали (1-2, 1КО). Его соперником по 4-раундовому поединку в среднем весе (72,6 кг) станет россиянин Замир Зекашев (2-10-3).

В рамках данного шоу свой бой проведет и казахстанский боксер Виктор Коточигов. Его соперником по 6-раундовому бою в лёгком весе станет россиянин Олег Яценко.

Всего на счету 24-летнего Коточигова 4 победы (2КО) в 4-х поединках на профи-ринге.


Определились соперники казахстанских боксеров по бою в Абхазии

Ключевые слова: Спорт,
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