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Определились победители турнира по боксу на призы Вольновой

7 Марта 2018 18:57 500
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Определились победители турнира по боксу на призы Вольновой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Щучинске Акмолинской области завершился престижный турнир по боксу на призы Марины Вольновой, передает  СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.

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В финале весовой категории до 48 кг казахстанка Айгерим Касенаева уступила Анне Охота из Украины. Третьими стали Юлия Чумгалакова (Россия) и Алуа Балкибекова.

В решающем бою категории до 51 кг двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай победила свою принципиальную соперницу - Жайну Шекербекову. Третьими стали Самджубала Сарджетсабам (Индия) и Татьяна Коб (Украина).

В связи с невыходом на ринг украинки Иванны Крупени «золото» веса до 54 кг автоматически досталось чемпионке мира Дине Жоламан. Третьими стали - Маниша из Индии и Карина Тазабекова из России.

В финале категории до 57 кг Сания Султанкызы одолела Даметкен Келимбет. Третьими стали Владислава Кухта и украинка Снежана Холодкова.

В решающем бою веса до 60 кг Римма Волосенко выиграла у Карины Ибрагимовой. Третьими стали Приянка Чодри (Индия) и Анастасия Эсман (Россия).

Золотая медаль турнира на призы Вольновой весовой категории до 64 кг досталось украинке Анне Лысенко, которая в финале победила Алию Абдраимову. Третьими стали Милана Сафронова и Джет Кор Симирин из Индии.

Чемпионка Азии Мадина Нуршаева, «поднявшаяся» в вес до 69 кг, не смогла одолеть в решающем матче украинку Юлию Стойко. Третьими стали Пуджа (Индия) и Баян Акбаева.

Бронзовый призер Олимпиады в Рио Дарига Шакимова в связи с невыходом на ринг Ниен Чин Чен из Китайского Тайпэя автоматически стала победительницей турнира в весе до 75 кг. Третьими стали Татьяна Петрович (Украина) и Рани Пуджи (Индия).

В финале веса до 81 кг Юлдуз Маматкулова уступила представительнице Индии Калаванти. Третьими стали Фариза Шолтай и Мольдир Базарбаева.

Чемпионка мира Ляззат Кунгейбаева стала лучшей в категории свыше 81 кг, одолев в заключительном поединке Умиду Садыкову.

Марина Вольнова - первая в истории женщина-боксер - призер ОИ из Казахстана. Кроме того, она является финалисткой ЧМ и ЧА.


Определились победители турнира по боксу на призы Вольновой
Определились победители турнира по боксу на призы Вольновой
Определились победители турнира по боксу на призы Вольновой
Определились победители турнира по боксу на призы Вольновой

 

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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