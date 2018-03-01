Определились победители турнира по боксу на призы Вольновой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Щучинске Акмолинской области завершился престижный турнир по боксу на призы Марины Вольновой, передает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.

В финале весовой категории до 48 кг казахстанка Айгерим Касенаева уступила Анне Охота из Украины. Третьими стали Юлия Чумгалакова (Россия) и Алуа Балкибекова.

В решающем бою категории до 51 кг двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай победила свою принципиальную соперницу - Жайну Шекербекову. Третьими стали Самджубала Сарджетсабам (Индия) и Татьяна Коб (Украина).

В связи с невыходом на ринг украинки Иванны Крупени «золото» веса до 54 кг автоматически досталось чемпионке мира Дине Жоламан. Третьими стали - Маниша из Индии и Карина Тазабекова из России.



В финале категории до 57 кг Сания Султанкызы одолела Даметкен Келимбет. Третьими стали Владислава Кухта и украинка Снежана Холодкова.

В решающем бою веса до 60 кг Римма Волосенко выиграла у Карины Ибрагимовой. Третьими стали Приянка Чодри (Индия) и Анастасия Эсман (Россия).

Золотая медаль турнира на призы Вольновой весовой категории до 64 кг досталось украинке Анне Лысенко, которая в финале победила Алию Абдраимову. Третьими стали Милана Сафронова и Джет Кор Симирин из Индии.



Чемпионка Азии Мадина Нуршаева, «поднявшаяся» в вес до 69 кг, не смогла одолеть в решающем матче украинку Юлию Стойко. Третьими стали Пуджа (Индия) и Баян Акбаева.

Бронзовый призер Олимпиады в Рио Дарига Шакимова в связи с невыходом на ринг Ниен Чин Чен из Китайского Тайпэя автоматически стала победительницей турнира в весе до 75 кг. Третьими стали Татьяна Петрович (Украина) и Рани Пуджи (Индия).

В финале веса до 81 кг Юлдуз Маматкулова уступила представительнице Индии Калаванти. Третьими стали Фариза Шолтай и Мольдир Базарбаева.



Чемпионка мира Ляззат Кунгейбаева стала лучшей в категории свыше 81 кг, одолев в заключительном поединке Умиду Садыкову.

Марина Вольнова - первая в истории женщина-боксер - призер ОИ из Казахстана. Кроме того, она является финалисткой ЧМ и ЧА.











