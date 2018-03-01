Определились лучшие боксеры Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел чемпионат города по боксу среди взрослых в возрасте от 18 и старше лет, сообщает информационно-спортивный хаб.

В соревновании приняли участие около 100 спортсменов, представляющие разные спортивные клубы Алматы. Поединки проходили в спортивном комплексе ЦСКА согласно правилам международной федерации бокса AIBA по 10 весовым категориям.

По итогам интересных и ожесточенных боев первые места в своем весе выиграли: Мардан Берикбаев (49 кг), Арнур Асканбай (52 кг), Жандос Шерали (56 кг), Мейрамбек Мухтаров (60 кг), Бекжан Асканбай (64 кг), Демежан Сайдагали (69 кг), Сапарбай Айдаров (75 кг), Дауиржан Саржан (81 кг), Максат Марат (91 кг), Ахмед Гадаборшев (91+ кг).

«Соревнование прошло на отлично. Повторил прошлогодний успех, выиграв в своем весе. Соперники были опытными, со всеми уже знаком. Благодарю своего тренера. Он многое делает ради хорошего результата. Вот уже 12 лет я в боксе, впереди большие планы, хочу выиграть чемпионат страны», - отметил один из победителей Мейрамбек Мухтаров.

Все победители и призеры чемпионата получили медали и грамоты, а также лучшие в номинациях награждались кубками.













