Определены победители велогонки «Школьник Казахстана-2017» 

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске завершилась традиционная многодневная велосипедная гонка «Школьник Казахстана 2017». Победителями соревнований стали спортсмены из Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Серебро» взяли спортсмены из Республики Узбекистан, «бронзу» - велосипедисты из Жамбылской области. В личном зачете первое место занял Роман Дрожинин из Жамбылской области, второе место - Кирилл Демьянов (велосипедный клуб Алматы) и третье место Илья Кочетков из Северо-Казахстанской области.

В номинации «Юный гонщик» лучшим оказался Никита Коняев из СКО, «За волю к победе» Батыржон Исматов из Узбекистана и «Лучшим гонщиком» признан Роман Дрожинин из Жамбылской области. Победители получили призы акима области - smart-часы Garmin Fenix.

«Спасибо всем участникам, что приехали и приняли участие в соревновании, которое проводиться в ВКО уже в 17-й раз! На наших стартах начинал свой путь прославленный Олимпийский чемпион, велогонщик Александр Винокуров. Пусть это станет для вас примером, стимулом. Желаю вам успехов, новых побед на мировых соревнованиях, хорошей учебы и , конечно же, здоровья! - поздравила заместитель акима ВКО Асем Нусупова на церемонии награждения.







Как уже сообщалось, принять участие в многодневке,прошедшей с 5 по 13 августа, съехались 134 спортсмена с регионов Казахстана и Узбекистана. Велогонщики оценили качество трасс области, отметили уникальность неповторимой природы востока страны, которая, на самом деле, оказалась наиболее подходящей для проведения соревнований такого уровня.

В рамках реализации Программы модернизации общественного сознания «Рухани жангыру» велопробег по красивейшим местам страны становится одним из важных компонентов не только в приобщении подрастающего поколения к спорту, но и в формировании интереса к земле предков, к природе, к ландшафту родного края. Мероприятия подобного рода знакомят старшеклассников с историей спорта в регионе, развивают познавательные, коммуникативные способности взрослеющих детей, отмечают в инфоцентре региона.



