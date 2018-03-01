Определены победители международного турнира по смешанным единоборствам
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Актау при поддержке Национальной федерации ММА, панкратиона и грепплинга РК прошёл очередной, уже 13-ый по счёту, международный турнир по ММА Naiza Fighter Championship (NFC), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации.
«Турнир собрал бойцов из Казахстана, России, Узбекистана, состоялся в СК «Батыр», который построил на свои средства местный бизнесмен и фанат спорта Ильяс Бейсенгалиев. В главном бою вечера казахстанский боец Архат Мынбаев техническим нокаутом досрочно выиграл у сильного россиянина Рустама Алиева», - говорится в сообщении.
Пресс-служба также отметила победу Руслана Сариева (Казахстан) над опытным россиянином Асланом Халадовым (технический нокаут в 1 раунде), Нуржана Тутка над Асланом Алгериевым (Россия), Мырзы Еркинбека (Казахстан) над Жасуром Азимовым (Узбекистан).
Также выиграли чемпион мира и Азии 2014 года по ММА Мурад Абдурахманов и чемпион Азии 2016 года по ММА Жасулан Хасимов.
Всего зрители увидели 12 бескомпромиссных поединков по правилам ММА. Прямая трансляция осуществлялась на YouTube-канале NFC в Интернете.
Несмотря на то, что NFC является относительно молодым казахстанским ММА-промоушеном, он уже попал во всемирную базу данных ММА - Sherdog.com, которая теперь анонсирует все предстоящие ивенты промоушена.
Нурбек Карабалаев, президент NFC: «Наши турниры уже сейчас собирают сильнейших бойцов. С каждым днем мы получаем все больше заявок для участия от спортсменов из различных стран. Большое спасибо за поддержку акимату Мангистауской области, Национальной федерации ММА, панкратиона и грепплинга РК, а также всем бизнесменам, поддерживающим наши турниры».
- Определился соперник Ивана Дычко по следующему бою на профи-ринге
- Республиканская база лыжного спорта открылась в Акмолинской области
- Путинцева улучшила положение в рейтинге WTA
- Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин поднялся на шесть позиций рейтинга ATP
- Детский комплекс по стандартам ФИФА открыли в Актобе
- Теннисист Михаил Кукушкин выиграл Челленджер в американском Ирвинге
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана