Определены победители международного турнира по смешанным единоборствам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Актау при поддержке Национальной федерации ММА, панкратиона и грепплинга РК прошёл очередной, уже 13-ый по счёту, международный турнир по ММА Naiza Fighter Championship (NFC), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации.

«Турнир собрал бойцов из Казахстана, России, Узбекистана, состоялся в СК «Батыр», который построил на свои средства местный бизнесмен и фанат спорта Ильяс Бейсенгалиев. В главном бою вечера казахстанский боец Архат Мынбаев техническим нокаутом досрочно выиграл у сильного россиянина Рустама Алиева», - говорится в сообщении.

Пресс-служба также отметила победу Руслана Сариева (Казахстан) над опытным россиянином Асланом Халадовым (технический нокаут в 1 раунде), Нуржана Тутка над Асланом Алгериевым (Россия), Мырзы Еркинбека (Казахстан) над Жасуром Азимовым (Узбекистан).

Также выиграли чемпион мира и Азии 2014 года по ММА Мурад Абдурахманов и чемпион Азии 2016 года по ММА Жасулан Хасимов.

Всего зрители увидели 12 бескомпромиссных поединков по правилам ММА. Прямая трансляция осуществлялась на YouTube-канале NFC в Интернете.







Несмотря на то, что NFC является относительно молодым казахстанским ММА-промоушеном, он уже попал во всемирную базу данных ММА - Sherdog.com, которая теперь анонсирует все предстоящие ивенты промоушена.







Нурбек Карабалаев, президент NFC: «Наши турниры уже сейчас собирают сильнейших бойцов. С каждым днем мы получаем все больше заявок для участия от спортсменов из различных стран. Большое спасибо за поддержку акимату Мангистауской области, Национальной федерации ММА, панкратиона и грепплинга РК, а также всем бизнесменам, поддерживающим наши турниры».





