Определены обладатели Кубка Казахстана по шахматам 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане состоялось торжественное закрытие финала Кубка Казахстана по классическим шахматам. Обладателем престижного трофея и призовых 400 тыс. тенге стал Кирилл Кудеринов из Актобе (5,5 очков).

На пьедестал почета по итогам соревнований также взошли Евгений Егоров (второе место, 4,5 очка) и Арыстанбек Уразаев (третье место, 4 очка). Не сложился турнир у действующего чемпиона Казахстана Петра Костенко (Костанай), занявшего седьмую строчку турнирной таблицы.

Среди женщин в рамках Кубка развернулась ожесточенная борьба. Победитель выявился лишь по завершению последней партии последнего тура. Кубок и призовые 400 тыс. тенге достались Мастеру ФИДЕ Альфие Насыбуллиной из России (5,5 очков). К слову, родители Альфии родом из Астаны, и они профессионально занимались шахматами. Конкуренцию победительнице составили набравшие по 5 очков Гулисхан Нахбаева (второе место), Шолпан Жылкайдарова (третье место) и Елена Анкудинова (четвертое место).







12-летний астанчанин Казыбек Ногербек стал обладателем кубка страны по шахматам среди юношей. Он набрал 7,5 очков из 9 возможных. Победительницей соревнований среди девушек стала Амина Каирбекова (6,5 очков). Юная шахматистка успела ранее завоевать звание чемпионки мира до 9 лет. Обладателям кубка в юношеском турнире досталось по 90 тысяч тенге.







- По результатам этапов кубка республики, проходивших в течение всего года, на финал в Астану отобрались сильнейшие участники. Финал кубка состоял из четырех турниров по круговой системе среди мужчин, женщин, юношей до 14 лет и девушек до 14 лет. Борьба была ожесточенной, особенно у женщин. Отличные результаты показала молодежь. Соревнование выявило сильнейших шахматистов страны 2016 года, - поделился с нами после церемонии награждения главный арбитр турнира Ержан Шакенов.







- Казыбек Ногербек и Амина Каирбекова - победители Кубка - являются воспитанниками Центрального шахматного Клуба «Astana». Они отправятся на чемпионат мира по шахматам 2017 года в Бразилию и Уругвай. Организацию проезда, питания и проживания на соревнованиях ребятам обеспечит Казахстанская федерация шахмат (КФШ), - уточнила исполнительный директор КФШ Ирина Грищенко.

Самым юным участником финала Кубка страны стал обладатель 1 разряда 9-летний Алихан Галымбек, а самым взрослым - чемпионка Мира среди сеньорит международный гроссмейстер Елена Анкудинова. Согласно регламенту Кубка в нем имели право принимать участие и представители других стран, и победившая в женском финале Альфия Насыбулина - одна из них.

Организовали соревнования республиканский Комитет по физической культуре и спорту, Казахстанская федерация шахмат и Центральный шахматный Клуб «Astana». Генеральным спонсором финала выступил научно-образовательный фонд им. академика Шахмардана Есенова. Турнир прошел по круговой системе с обсчетом международного рейтинга.







Общий призовой фонд турнира составил 3 млн. тенге.