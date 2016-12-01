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Определены лауреаты Государственной молодежной премии «Дарын» в 2016 году

26 Декабря 2016 02:35 7

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК приняло постановление «О присуждении Государственной молодежной премии «Дарын» Правительства Республики Казахстан в 2016 году».

Принятым постановлением определяется ряд лиц, которым присуждается Государственная молодежная премия «Дарын» в текущем году. Стоит отметить, что размер премии по каждой номинации составляет 200 000 тенге.

Предлагаем вам ознакомиться с полным текстом постановления:

Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі от 8 декабря 2016 года № 783

О присуждении Государственной молодежной премии «Дарын» Правительства Республики Казахстан в 2016 году

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За плодотворную научную работу, творческую и общественную деятельность присудить Государственную молодежную премию «Дарын» Правительства Республики Казахстан в 2016 году:

по номинации «Литература»

Касымову Олжасу Абиловичу

-

поэту, шеф-редактору утренних, информационно-развлекательных программ творческого объединения акционерного общества «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан»

Хыдырбаю Манарбеку

-

студенту республиканского государственного учреждения «Казахский национальный университет искусств» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

по номинации «Наука»

Боргекову Дарыну Боранбаевичу

-

инженеру технологической лаборатории трековых мембран республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Институт ядерной физики» Министерства энергетики Республики Казахстан

Жабагину Максату Кизатовичу

-

научному сотруднику частного учреждения «National Laboratory Astana»

Искандерову Аблайхану Нурбаевичу

-

магистранту республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова» Министерства образования и науки Республики Казахстан

Козловскому Артему Леонидовичу

-

исполняющему обязанности заведующего лабораторией физики твердого тела республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Институт ядерной физики» Министерства энергетики Республики Казахстан

Тургумбаевой Акнур Аманбековне

-

доктору PhD республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова» Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

по номинации «Дизайн и изобразительное искусство»

Кемельбаевой Әсел Көкжалқызы

-

студентке республиканского государственного учреждения «Казахский национальный университет искусств» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, лауреату XIV Международного фестиваля творческой молодежи «Шабыт»

по номинации «Журналистика»

Курманову Нурсултану Амангельдиевичу

-

журналисту, телеведущему телеканала акционерного общества «Агентство «Хабар»

Тен Ирине Сергеевне

-

ведущей программы акционерного общества «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан»

по номинации «Классическая музыка»

Абдысагину Рахат-Би Төлегенұлы

-

композитору и пианисту, магистранту республиканского государственного учреждения «Казахский национальный университет искусств» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

Джусупову Максату Жангировичу

-

преподавателю республиканского государственного учреждения «Казахский национальный университет искусств» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, по совместительству солисту оркестра «Қазақ-концерт»

Мәлік Азату Бисембиүлы

-

академическому певцу, лучшему студенту 2016 года, преподавателю республиканского государственного учреждения «Казахский национальный университет искусств» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

по номинации «Общественная деятельность»

Коскеловой Камшат Бергенкызы

-

менеджеру авиакомпании «Беркут» при Управлении Делами Президента Республики Казахстан

Паули Элине Сергеевне

-

председателю координационного совета молодежных объединений Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области, депутату Павлодарского областного маслихата по Мойылдинскому избирательному округу № 17

Сулейменову Олжасу Серикбайулы

-

члену Ассоциации молодых лидеров при Организации Объединенных Наций «Global Citizens»

Табылганову Жандосу Махмутовичу

-

председателю общественного объединения «Патриотический клуб «Жастар» Мугалжарского района Актюбинской области

по номинации «Спорт»

Баландину Дмитрию Игорьевичу

-

чемпиону XXXI летних Олимпийских игр, трехкратному чемпиону XVII летних Азиатских игр

Ниязымбетову Адилбеку Сабитовичу

-

серебряному призеру XXX и XXXI летних Олимпийских игр, чемпиону XVII летних Азиатских игр, заслуженному мастеру спорта Республики Казахстан

по номинации «Театр и кино»

Ерболат Жасулану

-

актеру государственного коммунального казенного предприятия «Государственный академический казахский музыкально-драматический театр им. К. Куанышбаева» акимата города Астаны

Отарбаеву Елдару Ержановичу

-

артисту республиканского государственного казенного предприятия «Государственный академический казахский театр для детей и юношества имени Г. Мусрепова» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

Төлепову Асылхану Сайлауұлы

-

актеру республиканского государственного казенного предприятия «Государственный академический казахский театр для детей и юношества имени Г. Мусрепова» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

по номинации «Эстрада»

Айдарбекову Кайрату Нуртасовичу

-

эстрадному певцу

Окапову Али Таскынулы

-

эстрадному певцу, музыканту, композитору

по номинации «Народное творчество»

Булгакову Жандарбеку Айтакынулы

-

сценаристу акционерного общества «Агентство «Хабар», поэту-импровизатору

Мурзалиевой Саджане Садырбековне

-

преподавателю республиканского государственного учреждения «Казахский национальный университет искусств» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

 

2. Установить размер Государственной молодежной премии «Дарын» Правительства Республики Казахстан на 2016 год по каждой номинации в сумме 200 000 (двести тысяч) тенге.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

 

Премьер-Министр Республики Казахстан Б. САГИНТАЕВ

Ключевые слова: Правительство РК,
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