Определены лауреаты Государственной молодежной премии «Дарын» в 2016 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК приняло постановление «О присуждении Государственной молодежной премии «Дарын» Правительства Республики Казахстан в 2016 году».

Принятым постановлением определяется ряд лиц, которым присуждается Государственная молодежная премия «Дарын» в текущем году. Стоит отметить, что размер премии по каждой номинации составляет 200 000 тенге.

Предлагаем вам ознакомиться с полным текстом постановления:

Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі от 8 декабря 2016 года № 783

О присуждении Государственной молодежной премии «Дарын» Правительства Республики Казахстан в 2016 году

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За плодотворную научную работу, творческую и общественную деятельность присудить Государственную молодежную премию «Дарын» Правительства Республики Казахстан в 2016 году:

по номинации «Литература» Касымову Олжасу Абиловичу - поэту, шеф-редактору утренних, информационно-развлекательных программ творческого объединения акционерного общества «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» Хыдырбаю Манарбеку - студенту республиканского государственного учреждения «Казахский национальный университет искусств» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан по номинации «Наука» Боргекову Дарыну Боранбаевичу - инженеру технологической лаборатории трековых мембран республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Институт ядерной физики» Министерства энергетики Республики Казахстан Жабагину Максату Кизатовичу - научному сотруднику частного учреждения «National Laboratory Astana» Искандерову Аблайхану Нурбаевичу - магистранту республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова» Министерства образования и науки Республики Казахстан Козловскому Артему Леонидовичу - исполняющему обязанности заведующего лабораторией физики твердого тела республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Институт ядерной физики» Министерства энергетики Республики Казахстан Тургумбаевой Акнур Аманбековне - доктору PhD республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова» Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан по номинации «Дизайн и изобразительное искусство» Кемельбаевой Әсел Көкжалқызы - студентке республиканского государственного учреждения «Казахский национальный университет искусств» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, лауреату XIV Международного фестиваля творческой молодежи «Шабыт» по номинации «Журналистика» Курманову Нурсултану Амангельдиевичу - журналисту, телеведущему телеканала акционерного общества «Агентство «Хабар» Тен Ирине Сергеевне - ведущей программы акционерного общества «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» по номинации «Классическая музыка» Абдысагину Рахат-Би Төлегенұлы - композитору и пианисту, магистранту республиканского государственного учреждения «Казахский национальный университет искусств» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Джусупову Максату Жангировичу - преподавателю республиканского государственного учреждения «Казахский национальный университет искусств» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, по совместительству солисту оркестра «Қазақ-концерт» Мәлік Азату Бисембиүлы - академическому певцу, лучшему студенту 2016 года, преподавателю республиканского государственного учреждения «Казахский национальный университет искусств» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан по номинации «Общественная деятельность» Коскеловой Камшат Бергенкызы - менеджеру авиакомпании «Беркут» при Управлении Делами Президента Республики Казахстан Паули Элине Сергеевне - председателю координационного совета молодежных объединений Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области, депутату Павлодарского областного маслихата по Мойылдинскому избирательному округу № 17 Сулейменову Олжасу Серикбайулы - члену Ассоциации молодых лидеров при Организации Объединенных Наций «Global Citizens» Табылганову Жандосу Махмутовичу - председателю общественного объединения «Патриотический клуб «Жастар» Мугалжарского района Актюбинской области по номинации «Спорт» Баландину Дмитрию Игорьевичу - чемпиону XXXI летних Олимпийских игр, трехкратному чемпиону XVII летних Азиатских игр Ниязымбетову Адилбеку Сабитовичу - серебряному призеру XXX и XXXI летних Олимпийских игр, чемпиону XVII летних Азиатских игр, заслуженному мастеру спорта Республики Казахстан по номинации «Театр и кино» Ерболат Жасулану - актеру государственного коммунального казенного предприятия «Государственный академический казахский музыкально-драматический театр им. К. Куанышбаева» акимата города Астаны Отарбаеву Елдару Ержановичу - артисту республиканского государственного казенного предприятия «Государственный академический казахский театр для детей и юношества имени Г. Мусрепова» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Төлепову Асылхану Сайлауұлы - актеру республиканского государственного казенного предприятия «Государственный академический казахский театр для детей и юношества имени Г. Мусрепова» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан по номинации «Эстрада» Айдарбекову Кайрату Нуртасовичу - эстрадному певцу Окапову Али Таскынулы - эстрадному певцу, музыканту, композитору по номинации «Народное творчество» Булгакову Жандарбеку Айтакынулы - сценаристу акционерного общества «Агентство «Хабар», поэту-импровизатору Мурзалиевой Саджане Садырбековне - преподавателю республиканского государственного учреждения «Казахский национальный университет искусств» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

2. Установить размер Государственной молодежной премии «Дарын» Правительства Республики Казахстан на 2016 год по каждой номинации в сумме 200 000 (двести тысяч) тенге.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр Республики Казахстан Б. САГИНТАЕВ