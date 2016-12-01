Определены лауреаты Государственной молодежной премии «Дарын» в 2016 году
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК приняло постановление «О присуждении Государственной молодежной премии «Дарын» Правительства Республики Казахстан в 2016 году».
Принятым постановлением определяется ряд лиц, которым присуждается Государственная молодежная премия «Дарын» в текущем году. Стоит отметить, что размер премии по каждой номинации составляет 200 000 тенге.
Предлагаем вам ознакомиться с полным текстом постановления:
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 8 декабря 2016 года № 783
О присуждении Государственной молодежной премии «Дарын» Правительства Республики Казахстан в 2016 году
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За плодотворную научную работу, творческую и общественную деятельность присудить Государственную молодежную премию «Дарын» Правительства Республики Казахстан в 2016 году:
|
по номинации «Литература»
|
Касымову Олжасу Абиловичу
|
-
|
поэту, шеф-редактору утренних, информационно-развлекательных программ творческого объединения акционерного общества «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан»
|
Хыдырбаю Манарбеку
|
-
|
студенту республиканского государственного учреждения «Казахский национальный университет искусств» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан
|
по номинации «Наука»
|
Боргекову Дарыну Боранбаевичу
|
-
|
инженеру технологической лаборатории трековых мембран республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Институт ядерной физики» Министерства энергетики Республики Казахстан
|
Жабагину Максату Кизатовичу
|
-
|
научному сотруднику частного учреждения «National Laboratory Astana»
|
Искандерову Аблайхану Нурбаевичу
|
-
|
магистранту республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова» Министерства образования и науки Республики Казахстан
|
Козловскому Артему Леонидовичу
|
-
|
исполняющему обязанности заведующего лабораторией физики твердого тела республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Институт ядерной физики» Министерства энергетики Республики Казахстан
|
Тургумбаевой Акнур Аманбековне
|
-
|
доктору PhD республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова» Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
|
по номинации «Дизайн и изобразительное искусство»
|
Кемельбаевой Әсел Көкжалқызы
|
-
|
студентке республиканского государственного учреждения «Казахский национальный университет искусств» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, лауреату XIV Международного фестиваля творческой молодежи «Шабыт»
|
по номинации «Журналистика»
|
Курманову Нурсултану Амангельдиевичу
|
-
|
журналисту, телеведущему телеканала акционерного общества «Агентство «Хабар»
|
Тен Ирине Сергеевне
|
-
|
ведущей программы акционерного общества «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан»
|
по номинации «Классическая музыка»
|
Абдысагину Рахат-Би Төлегенұлы
|
-
|
композитору и пианисту, магистранту республиканского государственного учреждения «Казахский национальный университет искусств» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан
|
Джусупову Максату Жангировичу
|
-
|
преподавателю республиканского государственного учреждения «Казахский национальный университет искусств» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, по совместительству солисту оркестра «Қазақ-концерт»
|
Мәлік Азату Бисембиүлы
|
-
|
академическому певцу, лучшему студенту 2016 года, преподавателю республиканского государственного учреждения «Казахский национальный университет искусств» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан
|
по номинации «Общественная деятельность»
|
Коскеловой Камшат Бергенкызы
|
-
|
менеджеру авиакомпании «Беркут» при Управлении Делами Президента Республики Казахстан
|
Паули Элине Сергеевне
|
-
|
председателю координационного совета молодежных объединений Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области, депутату Павлодарского областного маслихата по Мойылдинскому избирательному округу № 17
|
Сулейменову Олжасу Серикбайулы
|
-
|
члену Ассоциации молодых лидеров при Организации Объединенных Наций «Global Citizens»
|
Табылганову Жандосу Махмутовичу
|
-
|
председателю общественного объединения «Патриотический клуб «Жастар» Мугалжарского района Актюбинской области
|
по номинации «Спорт»
|
Баландину Дмитрию Игорьевичу
|
-
|
чемпиону XXXI летних Олимпийских игр, трехкратному чемпиону XVII летних Азиатских игр
|
Ниязымбетову Адилбеку Сабитовичу
|
-
|
серебряному призеру XXX и XXXI летних Олимпийских игр, чемпиону XVII летних Азиатских игр, заслуженному мастеру спорта Республики Казахстан
|
по номинации «Театр и кино»
|
Ерболат Жасулану
|
-
|
актеру государственного коммунального казенного предприятия «Государственный академический казахский музыкально-драматический театр им. К. Куанышбаева» акимата города Астаны
|
Отарбаеву Елдару Ержановичу
|
-
|
артисту республиканского государственного казенного предприятия «Государственный академический казахский театр для детей и юношества имени Г. Мусрепова» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан
|
Төлепову Асылхану Сайлауұлы
|
-
|
актеру республиканского государственного казенного предприятия «Государственный академический казахский театр для детей и юношества имени Г. Мусрепова» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан
|
по номинации «Эстрада»
|
Айдарбекову Кайрату Нуртасовичу
|
-
|
эстрадному певцу
|
Окапову Али Таскынулы
|
-
|
эстрадному певцу, музыканту, композитору
|
по номинации «Народное творчество»
|
Булгакову Жандарбеку Айтакынулы
|
-
|
сценаристу акционерного общества «Агентство «Хабар», поэту-импровизатору
|
Мурзалиевой Саджане Садырбековне
|
-
|
преподавателю республиканского государственного учреждения «Казахский национальный университет искусств» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан
2. Установить размер Государственной молодежной премии «Дарын» Правительства Республики Казахстан на 2016 год по каждой номинации в сумме 200 000 (двести тысяч) тенге.
3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр Республики Казахстан Б. САГИНТАЕВ
Оставить комментарий