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Определены финалистки Кубка СНГ среди женщин-боксеров на призы Вольновой

7 Марта 2018 11:05 680
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Определены финалистки Кубка СНГ среди женщин-боксеров на призы Вольновой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау определены финалистки Кубка СНГ среди женщин-боксеров на призы Марины Вольновой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Казахстанской федерации бокса. 

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В финале 7 марта в весовой категории до 48 килограммов встретятся Айгерим Касенаева и украинка Анна Охота. Третье место в этом весе разделили Юлия Чумгалакова (Россия) и Алуа Балкибекова.

В весе до 51 килограмма снова встретятся Назым Кызайбай и Жайна Шекербекова, которые уже несколько лет подряд заканчивают этим поединком чемпионаты страны. Бронзу завоевали Самджубала Сарджетсабам (Индия) и Татьяна Коб (Украина).

В весе до 54 килограммов с украинкой Иванной Крупеней первенство оспорит чемпионка мира Дина Жоламан. Третье место - у Маниши из Индии и россиянки Карины Тазабековой.

В категории до 57 килограммов сразятся две казахстанки - Сания Султанкызы и Даметкен Келимбет. На третью ступень пьедестала поднимутся Владислава Кухта и украинка Снежана Холодкова.
Римма Волосенко сразится с Кариной Ибрагимовой в весе до 60 килограммов, бронзу получат Приянка Чодри (Индия) и Анастасия Эсман (Россия).

Украинка Анна Лысенко вышла в финал в категории до 64 килограммов вместе с Алиёй Абдраимовой. Третье место занимают наша Милана Сафронова и Джет Кор Симирин из Индии.

Ещё одна украинка - Юлия Стойко - оспорит первенство в категории до 69 килограммов с Мадиной Нуршаевой. Бронзовые медали получают Пуджиа (Индия) и Баян Акбаева.

Единственная представительница Тайбэя на турнире Ниен-Чин Чен с честью дошла до финала в весе до 75 килограммов, где встретится с призёром Олимпиады в Рио Даригой Шакимовой. Третье место - у Татьяны Петрович (Украина) и Рани Пуджи (Индия).

В весе до 81 килограмма финалистками стали Юлдуз Маматкулова и Калаванти из Индии, а проиграли в ½ и довольствуются бронзой Фариза Шолтай и Молдир Базарбаева.

Чемпионка мира 2016 года Ляззат Кунгейбаева встречается в финале категории 81+ с Умидой Садыковой, третье место заняли Джэль Кавита (Индия) и Александра Дмитриева (Россия).

фото - Сергей Штрак

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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