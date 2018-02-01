Определение претендента для Головкина откладывается: Сентено травмирован

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Поединок за вакантный титул «временного» чемпиона мира по версии WBC в среднем весе (до 72,6 кг) между Жермаллом Чарло (26-0, 20 КО) и Уго Сентено (26-1, 14 КО), который был запланирован на 3 марта, переносится на полтора месяца и состоится 21 апреля. Причина - травма ребра, полученная Сентено на тренировке, передает СИА «SPORTINFORM» со сссылкой на vringe.com.

«Я разбит, - сокрушается Сентено. - Это случилось на спарринге. Пытался продолжать работать через боль, но когда адреналин сошёл на нет, мне пришлось отправиться на обследование. Хорошая новость в том, что бой не отменён, а перенесён, поскольку перелома не обнаружили. Я был на пике, но теперь нужно сделать перерыв, чтобы позволить телу восстановиться, и потом вернуться к работе».

«Это был лучший тренировочный лагерь в моей жизни, так что, конечно, я расстроен, - признаётся Чарло. - У меня просто нет слов. Когда ты очень сильно чего-то хочешь и в итоге не получаешь этого, а детство давно прошло, то просто должен принять это. Я голоден и готов вернуться в ринг».

Как отмечает vringe.com, поединок Чарло-Сентено теперь пройдёт в рамках боксёрского шоу в Бруклине (США) наряду с боем экс-чемпионов Эдриена Броунера и Омара Фигероа, а также возвращения Жервонты Дэвиса.

Напомним, что титул чемпиона мира WBC в среднем весе, претендента на который определят Чарло и Сентено, принадлежит Геннадию Головкину.