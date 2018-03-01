Определен список узбекистанцев, возможно находившихся в сгоревшем авто в Мангистау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Определен предварительный список граждан Узбекистана, возможно находившихся в сгоревшем автомобиле при ДТП в Мангистау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МЧС РУ.

Как ранее сообщалось, 1 марта 2018 года на автомобильной дороге Актау-Бейнеу в с.Шетпе Мангистауского района Мангистауской области Казахстана произошло столкновение автомобиля «Лада Ларгус» г/н 90 S 830 JA и грузового автомобиля «Shacman» г/н 737 DPA/12, следовавшего по маршруту Актау - Бейнеуский район.

В результате дорожно-транспортного происшествия произошло возгорание автомобиля и на месте погибло, по предварительным данным, 7 граждан, из которых 6 являются гражданами Республики Узбекистан.

МЧС РУ в результате проведенных мероприятий во взаимодействии с МВД Республики Узбекистан и КЧС МВД Республики Казахстан определены личности шести граждан Республики Узбекистан, возможно находившихся в автомобиле «Лада Ларгус»:

Аллаяров Расулбек Кузибоевич, 23.02.1981 г.р. - проживал по адресу: Хорезмская область, Шаватский район, ул. Гулчи, 19 дом (водитель а/м «Лада Ларгус»).

Душамов Зокир Куранбоевич, 11.04.1977 г.р. - проживал по адресу: Хорезмская область, Шаватский район, ССГ «Чукли», МСГ «Тукмангит», дом без номера (пассажир а/м «Лада Ларгус»).

Рахимов Шерзод Сапарбоевич, 12.07.1980 г.р. - проживал по адресу: Хорезмская область, Шаватский район, городок «Гулистан», дом без номера (пассажир а/м «Лада Ларгус»).

Бегназаров Мардонбек Хушнуд угли, 27.10.1995 г.р. - проживал по адресу: Хорезмская область, Багатский район, ССГ «Найман», дом без номера (пассажир а/м «Лада Ларгус»).

Мадаминов Гайрат Розматович, 13.10.1985 г.р., проживал по адресу: Хорезмская область, Гурланскийский район, городок Гурлан, ул. Махтумкули, 34 дом (пассажир а/м «Лада Ларгус»).

Балтаев Махмуджон Сабуржан угли, 21.09.1995 г.р. проживал по адресу: Хорезмская область, Янгиарыкский район, ССГ «Остоно», дом без номера (пассажир а/м «Лада Ларгус»).

МЧС Узбекистана открыта «горячая линия» по телефонному номеру (+998 71) 147-10-50, где можно получить подробную информацию об этом происшествии.

Фото: nuz.uz