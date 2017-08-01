Определен состав жюри международного музыкального проекта «Мен қазақпын»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Определен состав жюри проекта «Мен қазақпын». Об этом сообщил председатель правления АО «РТРК «Казахстан» Ерлан Карин на своей страничке в Фейсбук, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В состав жюри вошли доцент Казахского национального университета искусств, мастер исполнения кюев Жангали Жузбаев, заслуженный артист РК, кюйши Айгул Улькенбаева, заслуженный деятель РК, традиционный исполнитель Толганбай Сембаев, заслуженный деятель РК Улжан Байбосынова, заслуженный деятель культуры РК, традиционный исполнитель Ардак Исатаева, заслуженный деятель РК, исполнитель терме Амандык Комекулы и другие. Кроме того, ввиду международного статуса проекта мы в состав жюри пригласили композитора первой степени Китайской Народной Республики, профессора Багдата Естемеса. Председателем жюри избран известный государственный и общественный деятель Мырзатай Жолдасбеков», - написал Ерлан Карин.



Отметим, в Казахстане запущен международный музыкальный проект «Мен қазақпын». Этот конкурс кюев и айтысов задуман для продвижения казахской народной музыки. Участвовать в конкурсе смогут не только казахстанцы, но и казахоязычные музыканты из России, Китая и Монголии. В каждом регионе будут проходить отборочные туры. Лучшие получат путёвку на главный телевизионный конкурс. В жюри будут известные казахстанские музыканты и исполнители. Покажет проект один из республиканских телеканалов.