АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Определен основной состав команды «Астана Арланс», передает корреспондент МИА «Казинформ» Кунсултан Отарбай.

Очередной, 7-й сезон Всемирной серии бокса (WSB) начнется в феврале 2017 года. В этом году команды Всемирной серии бокса разделены по континентам на три группы - американская, европейская и азиатская. Всего в проекте участвуют 12 команд. «Астана Арланс», дважды ставшая чемпионом, в новом сезоне будет выступать в одной группе с China Dragons (Китай), Uzbek Tigers (Узбекистан) и Russian Boxing Team (Россия).

Новый состав «Астана Арланс» вместе с национальной сборной в январе проведет тренировочные сборы в Академии бокса АИБА, расположенной в Алматы. Кроме того, в январе заключат контракты с боксерами и проведут открытие нового сезона WSB.

В основной состав команды войдут 20 боксеров по десяти весовым категориям, и еще 17 спортсменов пополнят запасной состав.

По данным на сегодняшний день, в новом сезоне в основной состав команды войдут: 49 кг: Темиртас Жусупов, Ермек Мадиев; 52 кг: Олжас Саттыбаев, Ануар Музапаров; 56 кг: Илияс Сулейменов, Жанболат Кыдырбаев; 60 кг: Закир Сафиуллин, Мирасаали Сарсенов; 64 кг: Дильмурат Мижитов, Максат Жексенбы; 69 кг: Асланбек Шымбергенов, Канагат Маралов; 75 кг: Ерик Альжанов, Сапарбай Айдаров; 81 кг: Нурдаулет Жарманов, Арман Рысбек; 91 кг: Антон Пинчук, Мухамеджан Еркин; 91 кг: Олжас Бокаев, Дмитрий Зиско.

Весовые категории, как и в прошлые годы, делятся на группы С1 и С2. В группе С1 будут боксеры в весе 49 кг, 56 кг, 64 кг, 75 кг и 91 кг. В группе С2 - 52 кг, 60 кг, 69 кг, 81 кг и свыше 91 кг.

В течение сезона команды будут проводить встречи поочередно, в группах С1 и С2. Первая встреча «Арланов» пройдет в начале февраля в России.