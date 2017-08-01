Оползень сошел после землетрясения в Перу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Один человек погиб, двое пострадали в результате схода оползня после землетрясения на юге Перу, сообщает ТАСС.

"Сообщается об одном погибшем в результате обвала на дороге Секоча - Ураски (провинция Камана), а также о двух раненых. Мои соболезнования семьям пострадавших", - написала губернатор департамента Арекипа Ямила Осорио в своем Twitter.

В этом районе произошло землетрясение магнитудой 5,6. По данным Геологической службы США, эпицентр стихии находился в 89 км к западу от города Камана, очаг подземных толчков залегал на глубине 35 км.