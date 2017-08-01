Оплатить автостоянку в аэропорту Астаны можно будет с мобильного приложения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Оплатить автостоянку в аэропорту «Нурсултан Назарбаев» можно будет с помощью мобильного приложения. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя правления по транспорту ТОО «AстанаLRT» Рустам Халилев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для удобства оплаты за автостоянку мы выпускаем мобильное приложение. Также те, кто часто встречает и провожает гостей, вносят предложение ввести абонемент, мы этот вопрос тоже рассматриваем. Когда все будет готово, дополнительно сообщим», - сказал Рустам Халилев.

Он также отметил, что 9 августа 2017 года на территории Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев, в рамках реализации единой политики парковочного пространства города Астана, был запущен пилотный проект по платной парковке общего пользования, рассчитанной на 806 мест. До запуска проекта на территории аэропорта был проведен ряд мероприятий по обустройству парковки. Установлено новое парковочное оборудование; проведена реконструкция парковочного пространства; установлены информационные щиты; проведены мероприятия по информированию автовладельцев на территории аэропорта (раздача листовок и буклетов); проведен транспортный анализ загруженности парковочного пространства; определено ценообразование и доходность парковочных мест.

В результате чего с учетом международного опыта, а также замечаний международных консультантов была разработана парковочная политика парковочного пространства Международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев», которая включает в себя несколько видов парковок.

Платная парковка общего пользования P-1 предназначена для произведения посадки/высадки пассажиров, пребывание которых, с учетом всех задержек, составит не более 2 часов.

Данная тарифная сетка была установлена, как на территории международного аэропорта, так и на территории старого железнодорожного вокзала города Астаны, с целью обеспечить свободные парковочные места для комфортного ожидания встречающих и провожающих горожан и гостей города. То есть тариф установлен во избежание стихийной и беспорядочной заполняемости парковочной зоны общего пользования, а также для обеспечения максимальной безопасности при возможных террористических угрозах.

В свою очередь, ТОО «Астана LRT» рекомендует оставлять автотранспорт на длительное время в крытом паркинге на 266 мест, который имеет видеонаблюдение и круглосуточную охрану.

Также на территории международного аэропорта имеется альтернативная парковка P-6, на которой владельцы транспортных средств могут оставить свой автомобиль бесплатно.