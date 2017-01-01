Операция по поимке напавшего на клуб в Стамбуле прошла безуспешно

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Турецкая полиция в ночь на вторник провела спецоперацию в Стамбуле по поиску террориста, расстрелявшего посетителей ночного клуба в новогоднюю ночь, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Sabah.

По данным издания, представители правоохранительных органов провели операцию в районе Зейтинбурну в понедельник с целью задержания подозреваемого в совершении теракта в новогоднюю ночь.

Агентство Ассошиэйтед Пресс, в свою очередь, сообщило о завершении спецоперации. По данным агентства, полиция никого не задержала.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". В настоящий момент полиция продолжает устанавливать личность террориста, который, как сообщили турецкие СМИ со ссылкой на источники в полиции, является гражданином Узбекистана или Кыргызстана.