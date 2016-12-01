Операции пациентам с инсультом начали делать в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Операции людям, перенесшим инсульт, начали проводить атырауские медики. С начала декабря уже проведено 17 операций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Такую возможность нам дала ангиографическая установка. На основе рентгена она позволяет исследовать функциональное состояние кровеносных сосудов пациента, выявляя скрытые патологии. Впервые врачи могут определить у человека разновидность инсульта. Если это геморрагический инсульт, где идет разрыв сосудов головного мозга, мы можем его восстановить, если инсульт ишемический, где идет закупорка сосудов, мы можем прочистить проблемный канал, наладив кровообращение головного мозга», - рассказал главный врач атырауской областной больницы Саин Шомиров.

Стоимость нового оборудования, купленного за счет средств областного бюджета, - 340 млн. тенге.