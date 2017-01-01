ОПЕК планирует мониторить экспорт и добычу нефти

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - ОПЕК будет мониторить все - и экспорт и добычу нефти, заявил журналистам министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех, сообщает портал "Нефть России".

"Мы будем мониторить все - и добычу и экспорт (нефти). Соглашение основано на добыче, это будет базой для выполнения условий соглашения. Но экспорт тоже очень важный показатель", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, будет ли ОПЕК мониторить экспорт нефти.



Министр также отметил, что первые две недели января были позитивными, так как "страны выполняют свои обязательства".



"Россия идет впереди графика по сокращению добычи, как и все (участники соглашения)", - добавил он.



Организация стран - экспортеров нефти и государства, не входящие в картель, на встрече в Вене 10 декабря 2016 г. подписали соглашение о совместном сокращении добычи нефти нефти. К объявленному сокращению странами ОПЕК на 1,164 млн баррелей в сутки в первом полугодии следующего года присоединятся также 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение добычи нефти составит 1,7-1,8 млн баррелей.



В официальном коммюнике по итогам встречи ОПЕК обозначила окончательный объем сокращения добычи странами вне ОПЕК - 558 тыс. баррелей нефти в сутки.

Россия будет придерживаться обязательств по снижению производства на 300 тыс. баррелей. По заявлениям самих участников встречи, Мексика сократит добычу на 100 тыс. баррелей нефти в сутки, Оман - на 40 тыс., Азербайджан - на 35 тыс., Казахстан - на 20 тыс. Сокращение еще 63 тыс. баррелей распределится между Суданом, Южным Суданом, Малайзией, Экваториальной Гвинеей, Брунеем и Бахрейном.