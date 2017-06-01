Опасное здание элеватора снесут в Костанае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Костанае снесут здание бывшего элеватора, сообщает alau.kz.

Акимат Костаная сообщил на официальный запрос alau.kz, что у заброшенного здания бывшего элеватора отсутствует собственник. После произошедших случаев с участием детей указанное здание решено снести.

«После ЧП принято решение избавиться от опасного здания. Решено передать данный участок земли для строительства новых объектов», - отмечено в ответе на запрос акимата.

Как сообщил заместитель руководителя Северного РАОСО КЧС МВД РК Сергей Шмидт, в данном здании нельзя находиться. Оно аварийное.

Напомним, 15 мая в Костанае произошло ЧП. В заброшенном здании элеватора девочка сорвалась с высоты и получила серьёзные травмы. Также в этом же здании несколько лет назад погиб ребёнок.