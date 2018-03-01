ООН: Развивающиеся страны станут жертвами новых пошлин США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Введение США пошлин на импорт стали и алюминия тяжело ударит по развивающимся странам, не обладающим средствами для ответных мер.

Такое мнение выразил в четверг генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Мухиса Китуйи, передает МИА «Казиформ» со ссылкой на ТАСС.



Как приводит агентство Reuters слова Китуйи, «развивающиеся страны, переходные экономики, менее развитые страны не способны на ответные шаги против США».



Республиканцы в Конгрессе США выступили с резким протестом против решения президента Дональда Трампа ввести таможенные пошлины на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Резко негативно отозвался о таком шаге в том числе и спикер Палаты представителей Пол Райан, который преимущественно выступает в поддержку политики главы государства.

Кроме того, сообщается, что правительство Японии может подать в суд Всемирной торговой организации (ВТО) на США из-за решения ввести таможенные пошлины на импорт стали и алюминия. Соответствующую позицию озвучил в пятницу министр экономики, торговли и промышленности страны Хиросигэ Сэко.

«Все это заслуживает крайнего сожаления. Мы рассмотрим возможные ответные шаги в рамках Всемирной торговой организации», - подчеркнул Сэко. Япония ежегодно экспортирует около 2 млн т стали в США, что составляет около 5% от всего японского экспорта стали.

В четверг президент США Дональд Трамп подписал распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. По словам президента, размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, поставляющих эту продукцию в США.

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