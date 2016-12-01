ООН потребовала от Израиля прекратить строительство поселений в Палестине

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В пятницу, 23 декабря, Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали 14 стран из 15 стран - членов Совбеза ООН. Делегация США при голосовании воздержалась, передают Вести.ру.

Как подчеркивается в принятой резолюции, строительство Израилем поселений на оккупированных территориях является вопиющим нарушением международного права и служит серьезным препятствием для урегулирования конфликта. Принятие документа было принято аплодисментами, сообщает ТАСС.

Официальный представитель премьера Биньямина Нетаньяху Офир Гендельман заявил, что Израиль не будет выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН по поселениям. "Реакция Израиля на резолюцию СБ ООН: Израиль отвергает эту позорную антиизраильскую резолюцию в ООН и не будет соблюдать ее положения", - написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.



После того, как 1967 году Израиль получил контроль над Западным берегом Иордана, на этой территории было построено около 120 поселений, а также около 100 незаконных даже по мнению израильских властей строений. Всего в них проживают около 600 тысяч израильтян.Израиль не будет выполнять резолюцию Совбеза ООН, требующую от него прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях, заявила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Как передает РИА Новости, канцелярия обвинила администрацию уходящего президента США Барака Обамы в том, что та отказалась встать на сторону своего главного ближневосточного союзника, и выразила надежду на сотрудничество с будущим хозяином Белого дома Дональда Трампа в отмене положений документа.