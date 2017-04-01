АСТАНА. КАЗИНФОРМ - ООН намерена распространять опыт Казахстана в сфере госслужбы в других странах. Об этом сообщил посланник Генерального секретаря ООН, директор Управления ООН по сотрудничеству Юг-Юг Хорхе Чедиек в ходе церемонии обмена письмами о сотрудничестве с председателем Управляющего комитета Астанинского регионального хаба в сфере государственной службы Алиханом Байменовым, прошедшей в гостинице «Мариотт».

«Управление ООН по сотрудничеству Юг-Юг настроено на сотрудничество с Хабом не только для того, чтобы привносить в регион опыт других стран, но и для того, чтобы делиться накопленным опытом Казахстана, распространять его в других странах», - сказал Чедиек.

По его словам, роль государственных служб и госуправления в мире в последнее время растет. Это связано с тем, что решение новых глобальных, региональных и страновых проблем напрямую связано с качеством госслужб и госуправления. В этой связи обмен опытом, как в модальности Юг-Юг, так и в трехсторонней модальности очень важен. И Астанинский хаб является одним из лучших примеров того, как нужно выстраивать сотрудничество.



Термин «сотрудничество Юг-Юг» используется для обозначения сотрудничества между развивающимися странами.

Трехстороннее сотрудничество предусматривает поддержку инициатив, реализуемых по линии Юг-Юг, одной из развитых стран.