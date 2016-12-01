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ООН намерена поддержать инициативу о переговорах по Сирии в Астане

ООН намерена поддержать инициативу о переговорах по Сирии в Астане
23 Декабря 07:35 195

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Целью остается инклюзивный политический процесс в Сирии, поэтому ООН будет приветствовать все инициативы на этом направлении, в том числе возможное проведение встречи в Астане, заявил журналистам спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, сообщает РИА Новости.    

«Целью остается политический процесс в Сирии, который станет полностью инклюзивным и будет основываться на резолюции СБ ООН 2254. Но как этого добиться с учетом реальной политики - над этим мы будем работать. Поэтому мы будем приветствовать инициативу Астаны и другие инициативы на этом направлении», - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров президентами Российской Федерации Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в казахстанской столице.

Глава государства подчеркнул, что наша страна изначально поддерживает международные усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта в Сирии.

 

 

 

Ключевые слова: Астана, КАЗМЕДИА, ООН, Внешняя политика Казахстана,
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