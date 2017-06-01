ООН надеется найти решение проблемы глобального потепления на ЭКСПО-2017

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ряд высокопоставленных лиц Организации Объединенных Наций открыли сегодня на международной выставке День ООН, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В качестве высокого гостя на праздник был приглашен председатель Сената Парламента РК, бывший заместитель генерального секретаря ООН - директор Женевского отделения организации Касым-Жомарт Токаев.

«Сегодня мы становимся свидетелями большого события. Выставка ЭКСПО стала важным мероприятием. Мы участвуем в открытии Дня ООН. Для Казахстана эта организация имеет огромное значение. Мы сделаем все возможное для развития сотрудничества нашей страны с ООН», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии открытия.

Между тем, генеральный комиссар ООН на ЭКСПО-2017 Джихан Султаноглу призвала правительства, бизнес-предприятия активизировать свои усилия по ускорению перехода к чистой энергетике.

«Мы уверены, что ЭКСПО придаст новый импульс текущим усилиям по достижению Целей устойчивого развития. Я надеюсь, что ЭКСПО станет площадкой для диалога между правительствами, климатологами и инженерами, чтобы найти практические решения по сокращению выбросов парниковых газов при производстве энергии», - сказала Джихан Султаноглу.

«Энергетика является наиболее важным сектором для решения климатических проблем. Поэтому трансформация энергетического сектора имеет решающее значение для того, чтобы страны достигли своих целей и задач в области климата и развития. Нам необходимо укреплять и поддерживать эту трансформацию всеми возможными способами», - добавила она.

В ООН считают, что энергетический сектор, на который приходится более двух третей глобальных выбросов парниковых газов, должен быть в центре любых усилий по поддержанию глобальной температуры ниже 2 градусов по Цельсию. Чтобы сделать следующий решающий шаг в энергетическом секторе, мир должен использовать все имеющиеся технологии, увеличивать стремление к трансформации и мобилизовать средства, необходимые для перехода.

Сегодня возле павильона ООН проходят красочные выступления артистов современного искусства, перфоманс-представления.

Отметим, что агентства ООН демонстрируют на ЭКСПО важность обеспечения всеобщего доступа к энергии, а также передовой мировой опыт в сокращении выбросов углерода, озеленении экономики и адаптации инновационных технологий. В павильоне ООН посетители смогут управлять моделью микро-гидроэлектростанции или погрузиться в атлас солнечной энергии Казахстана. Отдельная установка покажет, как работает оазис орошения, помогая обеспечить воду в засушливых регионах с использованием солнечной энергии и энергии ветра. Девять из этих агентств располагают стендами и установками на выставке ЭКСПО: ПРООН, ЮНЕСКО, ЭСКАТО ООН, ЮНИДО, МАГАТЭ, ЮНИСЕФ, ЮНЕП, ООН, УВКБ ООН.